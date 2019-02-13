شكرا لقرائتكم خبر عن موسى مصطفى: رئاسة الاتحاد الأفريقي إنجاز يُحسب للسيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح الرئاسي السابق، أن التحول في موقف الاتحاد الأفريقي من تعليق وتجميد العضوية لمصر في ٢٠١٣ إلى إلغاء التجميد والتعليق وصولا إلى رئاسة مصر للاتحاد في العام ٢٠١٩ هو نتيجة لنجاح الدبلوماسي للدبلوماسية المصرية وإنجاز كبير يضاف ويحسب للإدارة المصرية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي طوال السنين الماضية.

وقال «موسى» في بيان، إن سوء فهم ما جرى من أحداث في مصر بين ٦-٣٠ و٧-٣ ٢٠١٣ كان السبب في تعليق وتجميد عضويه مصر، وهو ما احتاج لمجهود مصري كبير لتوضيحه وشرحه وتصحيحه.

وقال «موسي»: «فوجئنا جميعًا في مصر يوم ٧-٥ -٢٠١٣ بقرار مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بتعليق عضوية مصر في الاتحاد الذي يضم‏54‏ دولة أفريقيه ‏، ‏بسبب ما وصفه مجلس الاتحاد وقتها بأن مأحدث في مصر هو انتزاع السلطة بشكل غير دستوري‏.‏