شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الأربعاء.. و«الأرصاد» توجه نصيحة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من الغد، ونشهد انخفاضا في درجات الحرارة ونشاطا للرياح قد يصل لحد العاصفة مع سقوط أمطار.

وأضاف «عبدالعال» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»: «الخميس المقبل ذروة اضطراب الأحوال الجوية، ونشهد نشاط رياح يصل لحد العاصفة مع الأمطار». ووجه رئيس هيئة الأرصاد الجوية نصيحة للمواطنين، قائلا: «على المواطنين استخدام الكمامات لحماية أنفسهم من الأتربة المتوقعة».

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً الأربعاء، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئا على جنوب الصعيد نهاراً، شديد البرودة ليلا. كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية وعلي مناطق من الوجه البحري والقاهرة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شرقية إلى شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «11- 20»، الإسكندرية «9 – 19»، قنا «9 – 23»، الأقصر «11 – 24»، أسوان «12– 25».