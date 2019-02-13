شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن لبناني يخيط فمه ويتوقف عن الطعام والشراب لهذا السبب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد أن ضاق به الحال لتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في لبنان، بدأ فادي رعد ابن مدينة طرابلس إضرابه عن الطعام منذ 13 يوماً، ونصب خيمة صغيرة ليعلن عن احتجاجه عن هذا التردي، إلا أن الأمر أخذ منحى آخر منذ يومين بتوقفه عن شرب الماء وخاط فمه بنفسه.

وهدد رعد بتصعيد تحركه السلمي نحو ما هو أخطر، قاصداً إنهاء حياته إذا ما لم يلقى رداً جدياً من المسؤولين كما فعل «جورج زريق» الذي أضرم النار في نفسه، موضحاً في تصريحات لفضائية «الغد» أنه يعاني من الأحزان والآلام التي يعانيها اللبنانيون كافة، ورأى أن الأمر يحتاج إلى حل وأن يرتفع الصوت كي يُسمع.

وإلى جانب خيمة فادي نصب مجموعة من الشباب خيمة أخرى للوقوف إلى جانبه معنوياً، وبينما يتهافت عليه المارة إلا أن آراءهم تختلف بين من يطالبه بوقف إضرابه عن الطعام، ومن يشد على يده لأنهم ذاقوا اللوعة نفسها ولا يزالون.

وفي محاولة لكسر إضرابه، قام أحد نواب طرابلس بزيارته منذ أيام ليثنيه عن إضرابه إلا أن مساعيه لم تفلح لأن فادي لم يرَ فائدة من كلام ووعود دون أفعال، محملاً الطبقة السياسية مسؤولية ما يمر به فقراء البلد الذي قرر الدفاع عنهم حتى ولو كان الثمن حياته.