شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح بنقابة الصيادلة: شركات الأدوية استغلت عدم وجود مجلس وخفضت هامش الربح للصيدليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود سعد، عضو مجلس النواب ومرشح نقابة الصيادلة تحت السن، إن بعض شركات الأدوية قامت بتخفيض هامش الربح للصيدليات منتهزة فرصة عدم وجود مجلس نقابة وتشتيت الصيادلة في الفترة الحالية ومن الضروري إعادة مكانة الصيدلي في الدولة وهيبة الصيدليات في تعاملها مع الشركات وتفعيل قانون 2012 بزيادة هامش الربح من 20 إلى 25% للصيدلي. جاء ذلك خلال اجتماعه ندوة جمعته مع عدد من أعضاء النقابة الفرعية للصيادلة بالدقهلية واجتماعه بصيادلة مستشفى الحميات والصدر.

وأضاف أن هناك توافقا ما بين برنامجي ومطالب الصيادلة وعلى رأسها تعديل المسمى الوظيفي لهم بوزارة الصحة فالكادر لمسماهم الوظيفي يخلو من قيادتهم للمناصب القيادية في بعض الأماكن الهامة بالوزارة والمديريات، ومطلوب أن يتساوى الصيدلي مع باقي أعضاء المهن الطبية في تبوؤ المناصب القيادية والعمل على إعداد بروتوكولات مع المؤسسات العمالية للتدريب والتأهيل للصيدلي لإعداده بكفاءة في المناصب القيادية.

وأشار إلى أن المطلب الأساسي كان تكليف دفعة 2017 وقدمت طلب إحاطة لوزيرة الصحة وأعددنا اجتماعا بمجلس النواب وحضر به بعض نقباء الصيادلة الفرعيين وتم الاتفاق على عمل مذكرة بالتوصيات ورفعها للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لإرسالها لوزيرة الصحة لإلزامها بتكليف الدفعة حيث إن الوزارة طلبت الرغبات من الصيادلة من 4 شهور.

وأكد أنه من الضروري إعادة النظر في قرار منع الإجازات إلا بعد قضاء التكليف ولابد من مراجعة حيثيات القرار وإعادة توزيع للصيادلة داخل المنشآت الحكومية لعدم الإخلال بواجبات الصيادلة اتجاه المرضى، والاهتمام بالفروع الجديدة والتوصيفات الجديدة لمهنة الصيدلة مثل الصيدلة الإكلينيكية وإدارة المنظمات الصحية وقياس الآثار الجانبية للأدوية والعمل على إعادة النظر في منظومة التأمين الصحي وموقف الصيدليات العامة داخل تلك المنظومة.