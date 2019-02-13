شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: طرح مشروعات بالسكة الحديد والمترو على «القطاع الخاص» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو شعث، نائب وزير النقل، إن الوزارة تتجه فى الفترة المقبلة إلى تنفيذ مشروعات فى قطاعات السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، والموانئ البرية، بنظام الاستثمار مع القطاع الخاص المصرى والأجنبى، مشيراً إلى أن الوزير الدكتور هشام عرفات أكد على ضرورة التوجه لنظام المشاركة وضخ الاستثمارات، خاصة بعد نجاح الدولة فى تهيئة البنية التحتية فى المرافق ومن بينها السكة الحديد.

وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الوزارة عقدت ورشة عمل مع البنك الدولى لدراسة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات النقل، خاصة بعد نجاح تنفيذ أضخم مشروع لرفع كفاءة وتحسين البنية التحتية فى السكك الحديدية بتكلفة ١٢.٥مليار جنيه، وتظهر نتائجه العام المقبل، إلى جانب شراء ١٣٠٠عربة بتكلفة ٢١ مليار جنيه و١٠٠ جرار، موضحاً أن الدولة نفذت الجزء الأضخم والأصعب فى الاستثمار وهو البنية التحتية التى شملت مشروعا جديدا لكهربة الإشارات مطابق للمواصفات العالمية التى تسمح برفع سرعة القطارات إلى ١٤٠ كيلومتراً فى الساعة، وزيادة عدد الرحلات ومتابعتها وتأمين مسيرها، وتجديد القضبان، وهناك تعاون مع بنوك التمويل الدولية فى مشروعات تجديد الخط الأول للمترو، ومشروعات السكة الحديد.

وأشار شعث إلى وجود مجالات وفرص استثمارية كبيرة فى مشروعات السكك الحديدية، بعد تعديل القانون والسماح بمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ خطوط جديدة وتشغيل خدمات جديدة فى قطاع الركاب والبضائع، لافتاً إلى أن مصر من الدولة الجاذبة للاستثمار فى مشروعات النقل، خاصة مع زيادة معدلات التنمية والتوسع فى المشروعات القومية فى جميع أنحاء الجمهورية.