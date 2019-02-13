شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرى اليوم» فى الطابق الـ«19» بمقر الاتحاد الأفريقى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى الطابق الـ19 بالمقر الدائم للاتحاد الأفريقى بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، يقع مكتب رئيس الاتحاد الذى يدير منه الشؤون الأفريقية، ويتابع سير عمل المفوضية والمفوضين، ومع رئاسة مصر للاتحاد للعام الجارى، أصبح المكتب خاصًا بالرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن ينوب عنه، وهما اثنان فقط يحق لهما الدخول السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، وأسامة عبدالخالق، سفير مصر لدى إثيوبيا. وفى الطابق الأرضى تقع القاعة الرئيسية للاجتماعات وقاعات نيلسون مانديلا وغيرها.

وعقب استقلال المصعد للوصول إلى الدور الـ19، كان التجول فى الطابق أو دخول أى مكتب به ممنوعا، لكن نجحت «المصرى اليوم» فى الحصول على الموافقة من المكتب المواجه لمكتب رئيس الاتحاد، وتمكنت من الدخول والتقاط مادة مصورة. داخل المكتب يوجد علم الاتحاد وصالون وشاشة تلفاز كبيرة وطابعة وجهاز لوحى. ويضم الاتحاد فى عضويته ٥٥ دولة شارك منها فى الدورة الحالية نحو ٤٠ من رؤساء دول وحكومات وممثلين لهيئات مهمة وقبل مغادرة الرئيس السيسى مقر الاتحاد التقى بالعاملين، وأكد المفوضون بالاتحاد الأفريقى التزامهم بالدعم والمساندة لجعل هذه السنة مميزة فى عمر الاتحاد الأفريقى وعمر المفوضية. وتعهد المفوضون، خلال اجتماع الرئيس السيسى، بالسعى لتحقيق نجاحات متعددة، مؤكدين أنهم سوف يشاركون الرئيس أولوياتهم فى عام 2019.