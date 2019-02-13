شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك عطية يهاجم رافضات «تعدد الزوجات» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف والداعية الإسلامي، إن كل امرأة تقول بأن زوجها «اتخطف» منها فهي زوجة «تافهة وما عرفتش تحافظ عليه».
وأضاف «عطية»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أنه يجوز للرجل أن يطلق زوجته ويتزوج بشقيقتها، ولكن لا يجوز له أبدًا الجمع بين الأختين قائلًا: «حرام».
وأوضح مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف والداعية الإسلامي، أنه لا يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها حال زواجه بأخرى، ولكن يحق لها الخلع.
كانت هذه تفاصيل خبر مبروك عطية يهاجم رافضات «تعدد الزوجات» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.