شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك عطية يهاجم رافضات «تعدد الزوجات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف والداعية الإسلامي، إن كل امرأة تقول بأن زوجها «اتخطف» منها فهي زوجة «تافهة وما عرفتش تحافظ عليه».

وأضاف «عطية»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أنه يجوز للرجل أن يطلق زوجته ويتزوج بشقيقتها، ولكن لا يجوز له أبدًا الجمع بين الأختين قائلًا: «حرام».

وأوضح مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف والداعية الإسلامي، أنه لا يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها حال زواجه بأخرى، ولكن يحق لها الخلع.