شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري طب نفسي: 41 ألف طفل يتعرضون للوفاة على مستوى العالم نتيجة العنف المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد طه، استشاري الطب النفسي، إن 41 ألف طفل يتعرضون للوفاة على مستوى العالم نتيجة العنف المنزلي.

وأضاف، في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «العنف المنزلي موجود في كل العالم، و41 ألف طفل يموتون نتيجة عنف الأهل، و25% من الأطفال يتعرضون للإيذاء الجسدي، و1 من كل 13 ولدًا يتعرض للإيذاء الجنسي، و1 من كل 5 بنات يتعرضن للإيذاء الجنسي».

وأوضح أن 78% من أطفال العالم يتعرضون للعنف الجسدي والنفسي، وأن 65% من الإناث في القاهرة يتعرضن للعنف الجسدي عن طريق ختان الإناث، مشيرًا إلى أن «هناك قبولًا مجتمعيًا لدى البعض للعنف الجسدي ضد الطفل».