شكرا لقرائتكم خبر عن عميد كلية الدراسات والبحوث الأفريقية: ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي يؤكد عودة الدور الريادي للقاهرة في القارة السمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد على نوفل، عميد كلية الدراسات والبحوث الأفريقية بجامعة القاهرة، إن «ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي يؤكد عودة الدور الريادي للقاهرة في القارة السمراء».

وأضاف، في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «مصر عادت لحضن القارة الأفريقية، وأفريقيا بها 2650 لغة في أفريقيا، غير اللهجات واللينكات»، مشيرًا إلى أن «القواميس في معظم الدول الأفريقية والسواحلية توجد بها كلمات أصلها عربي».

وتابع أن «الاستعمار عمل على طمس اللغات الأفريقية، وهناك أكثر من 30 لغة أفريقية كتبت بالحرف العربي»، مشيرًا إلى أن «الأفارقة عاشقون للغة العربية لأنها لغة القرآن، وآن الأوان للتكامل بين كل دول أفريقيا».