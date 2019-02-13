شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس النواب: لا يجوز للجنة التشريعية إضافة مواد جديدة للتعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه بعد موافقة اللجنة العامة بالمجلس على التعديلات الدستورية كان لابد من عقد اجتماع سريع للبرلمان لمناقشة هذه التعديلات، ولذلك تم تبكير موعد اجتماع المجلس لجلسة غد الأربعاء، بدلًا من الأحد.

وأضاف «وهدان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، إن جلسة غد ستكون لمناقشة التعديلات فقط، وإحالة التعديلات بعد الموافقة عليها إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية التي تقوم بدورها بفتح حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية التي سيتم الاتفاق عليها.

وأوضح وكيل مجلس النواب أنه لا يجوز للجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس إضافة مواد جديدة على التعديلات الدستورية.