"التعليم" تكشف طريقة التواصل مع المتقدمين لمسابقة "المعلمين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنه خلال الأيام القليلة المقبلة، ستصل رسالة إلكترونية، على البريد الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف معلمين عن طريق التعاقد المؤقت؛ لإعلامهم باجتياز المرحلة الأولى من المسابقة أو عدم اجتيازها، وذلك بناءً على المعلومات المسجلة بالاستمارة الإلكترونية للتقديم، ومطابقتها بشروط الإعلان.

جاء هذا في تعليق له على بعض المعلمين، من خلال مجموعة "أدعم طارق شوقي"، عبر تطبيق "واتس آب"، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التقدم للتعاقد المؤقت للمعلمين، لسد العجز بالتخصصات بالإدارات التعليمية بالمختلفة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وينتهي التقديم الإلكتروني يوم الخميس المقبل، ليبدأ تقديم الأوراق المطلوبة اعتبارًا من السبت، للمعلمين الذي نجحوا في المرحلة الأولى من التقديم عن طريق الاستمارة الإلكترونية، وذلك تمهيدًا لإجراء المقابلة الشخصية.