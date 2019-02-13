ابتعدوا عن الأشجار.. 4 نصائح من الأرصاد للمواطنين في موجة الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

وجه الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين، خلال موجة الطقس السيئ، التي تشهدها البلاد بداية من غدٍ الأربعاء.

ونصح عبدالعال، في مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة اليوم، المذاع على قناة اليوم الفضائية، المواطنين، بضرورة استخدام الكمامات أثناء التعرض للأتربة، خاصة مرضى الصدر والحساسية، وتجنب التواجد تحت الأشجار، ولوحات الإعلانات، والقيادة بهدوء على الطرق، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية على البحر المتوسط.

وأضاف أنه اعتبارًا من ظهر الأربعاء، يبدأ الانخفاض في درجات الحرارة على السواحل الشمالية القريبة من محافظة مرسى مطروح، ويتقدم للإسكندرية، ويصل للقاهرة في حدود الساعة الخامسة عصرًا، ويصاحب الانخفاض في الحرارة نشاط للرياح وأمطار.

وتابع أن ذورة الموجة يومي الخميس والجمعة، ونشاط الرياح قد يصل إلى حد العاصفة في الأماكن المكشوفة، مع فرص لسقوط الأمطار الغزيرة على شمال البلاد، مع انخفاض في درجات الحرارة، لتصل العظمى بالقاهرة إلى 14 درجة.

ومزح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، قائلًا: "كده الفلانتين اتضرب، ممكن بس الخروج في الأماكن المغلقة مع ارتداء الملابس الثقيلة".