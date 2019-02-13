الكفراوي يستقبل عزاء زوجته على كرسي متحرك.. ومحلب على رأس المُعزين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني رجب:

استقبل حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، مساء الثلاثاء، واجب العزاء في زوجته، على كرسي متحرك، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وأدى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق واجب العزاء في زوجة "الكفراوي"، إلى جانب عددٍ من الوزراء والشخصيات العامة.

كما شارك في العزاء الدتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، وهشام الشريف وزير التنمية المحلية السابق، ووزير الصناعة والكهرباء الأسبق علي الصعيدي، واللواء سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد، وإسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق، والفنانة ياسمين الخيام.