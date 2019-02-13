مصدر أمني: الإفراج عن ميريهان حسين من قسم الهرم "مسألة وقت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نفى مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة ما تردد عن تأخر إنهاء إجراءات الإفراج عن الممثلة الشابة ميريهان حسين على خلفية تورطها في قضية جديدة.

وغادرت الفنانة الشابة سجن النساء بالقناطر الخيرية، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء فترة العقوبة التي قضتها بعد حكم محكمة جنح مستأنف الهرم بحبسها أسبوعين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"كمين الهرم".

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن "ميريهان" تخضع للفحص الجنائي لمعرفة كونها مطلوبة على ذمة قضايا أخرى من عدمه، مؤكدا أن إطلاق سراحها "مسألة وقت".

وعن الإجراءات المتبعة، لفت المصدر إلى وجود تنسيق بين مسؤولي قسم شرطة الهرم -حيث تتواجد الفنانة حاليا- ومباحث تنفيذ الأحكام بمديرية الأمن بقوله: "في إجراءات تسجيل وفحص لازم تتم.. ننتظر صحة الإفراج".

من جانبه، قال المهندس حسين بسيوني، والد الفنانة ميرهان حسين، إن ابنته ستغادر سجن النساء بالقناطر غدًا بعد انتهاء عقوبتها في قضية "كمين الهرم". وكان صرح أمس بأنها ستغادر السجن اليوم، قبل أن يعود ويؤكد خروجها غدًا.

كانت محكمة جنح مستأنف الهرم، قضت بحبس الفنانة ميريهان حسين، أسبوعين، بعد تقدمها استئناف على حكم حبسها سنتين ونصف، وكفالة 30 ألف جنيه، في اتهامها بالقيادة تحت تأثير سُكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته في كمين الهرم.

وفي 8 أكتوبر 2018، قضت محكمة جنح الهرم، بالحبس عامين ونصف على الفنانة ميريهان حسين، وكفالة 30 ألف جنيه، كما قضت بحبس المساعدة الشخصية للفنانة 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، في القضية الشهيرة بـ"كمين الهرم"، وقضت المحكمة بتغريم ضابطي شرطة بقسم الهرم المتهمين في الواقعة 20 ألف جنيه لكل منهما.

ووجهت النيابة العامة للفنانة تهم القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام في أثناء تأدية وظيفته، كما وجهت لضابطي الشرطة تهم التعدي على الفنانة ميريهان حسين وهتك عرضها وسبها وقذفها.