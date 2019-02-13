مأساة "فتاة الإعدادي".. عاتبتها أسرتها على رسوبها المتكرر فشنقت نفسها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تفاصيل جديدة كشفتها تحريات ضباط مباحث فرقة شرق الجيزة بقيادة العميد عبد الرحمن أبوضيف بواقعة انتحار طالبة بالإعدادي داخل منزلها بمركز الصف، جنوب المحافظة، اليوم الثلاثاء.

وأكدت التحريات أن "شهد.م" 14 سنة، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، كانت تمر بأزمة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة بسبب معاتبة أسرتها لها على تراجع مستواها العلمي ورسوبها المتكرر في الدراسة.

أشارت التحريات التي أشرف عليها العقيد أحمد الوليلي مفتش القطاع إلى أن الطالبة أغلقت غرفتها، وأعدت مشنقة مستخدمة إيشارب مثبت بجنش مروحة سقف، إذ عُثر عليها جثة هامدة ترتدي ملابسها كاملة.

ولم يشتبه أو يتهم أفراد أسرتها في وفاتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.