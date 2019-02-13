محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء رضا العمدة إلى ملابسات مصرع طفلة داخل شقة بمنطثة الهرم، أمس الإثنين. وكشفت معاينة رجال الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تحت إشراف اللواء هشام صادق أن تسرب غاز بشقة تسبب في مصرع طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات إثر إصابتها بحالة اختناق. وأشارت التحريات إلى أن الطفلة كانت بمفردها بالمنزل الكائن بشارع الوفاء والأمل، إذ نتج عن التسرب نشوب حريق، وحال تدخل قوات الحماية المدنية دون امتداده إلى الوحدات السكنية المجاورة. تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

كانت هذه تفاصيل خبر "كانت لوحدها في الشقة".. تسرب غاز يودي بحياة طفلة بالهرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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