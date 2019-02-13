المعاينة: ماس بعداد الكهرباء وراء حريق محل بويات في حدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة رجال الحماية المدنية بالجيزة عن ملابسات حريق اندلع بمحل بويات بمنطقة حدائق الأهرام، اليوم الثلاثاء.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من محل تجاري أسفل عقار بدائرة قسم شرطة الهرم.

دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وأمكن إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المحلات المجاورة، وتبين أن ماسا كهربائيا في عداد الكهرباء وراء الحريق، دون خسائر في الأرواح، بينما تفحمت محتويات المحل بالكامل.

وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.