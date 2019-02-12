أخبار مصر | لحظة سقوط عصابة مطروح الدولية بـ171 طربة حشيش (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لحظة سقوط عصابة مطروح الدولية بـ171 طربة حشيش (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط باقى عناصر التشكيل العصابى السابق ضبط أحد عناصره، ومصرع آخر فى تبادل إطلاق النيران مع القوات، وبحوزتهم 171 طربة لمخدر الحشيش.
وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لملاحقة باقى عناصر تشكيل عصابى من ذوى السوابق الإجرامية تخصص فى تهريب المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش بكميات كبيرة من الساحل الشمالى الغربى للبلاد، وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمحافظتى (القاهرة، الجيزة )، والذى سبق وأن تمكنت الإدارة من ضبط أحد عناصره ومقتل أخر فى تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت 250 كيلو جرام، طبنجة عيار 9مم وبخزينتها 3 طلقات من ذات العيار، وعدد من فوارغ لطلقات من ذات العيار، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول".
مستخدمة "المروحة".. انتحار طالبة بالصف الثاني الإعدادي في الصف
أقدمت طالبة بالصف الثاني الإعدادي على الانتحار، بشنق نفسها، لمروره بأزمة نفسية، خلال الفترة الأخيرة، بمركز الصف وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقي الرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة الصف، بلاغا من الأهالي، بانتحار "شهد. م"، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، 14 سنة، عن طريق شنق نفسها، داخل حجرتها، بدائرة المركز.
وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شرق الجيزة، والمقدم تامر عبدالعزيز وكيل فرقة شرق الجيزة، وتبين أن المتوفاة قامت بشنق نفسها عن طريق، ربط ايشارب بمروحة السقف الخاصة بحجرتها.
وبفحص الجثة تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بجسدها سوي حز واحمرار حول رقبتها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.