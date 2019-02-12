أخبار مصر | لحظة سقوط عصابة مطروح الدولية بـ171 طربة حشيش (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لحظة سقوط عصابة مطروح الدولية بـ171 طربة حشيش (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط باقى عناصر التشكيل العصابى السابق ضبط أحد عناصره، ومصرع آخر فى تبادل إطلاق النيران مع القوات، وبحوزتهم 171 طربة لمخدر الحشيش.

وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لملاحقة باقى عناصر تشكيل عصابى من ذوى السوابق الإجرامية تخصص فى تهريب المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش بكميات كبيرة من الساحل الشمالى الغربى للبلاد، وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمحافظتى (القاهرة، الجيزة )، والذى سبق وأن تمكنت الإدارة من ضبط أحد عناصره ومقتل أخر فى تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت 250 كيلو جرام، طبنجة عيار 9مم وبخزينتها 3 طلقات من ذات العيار، وعدد من فوارغ لطلقات من ذات العيار، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول".

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