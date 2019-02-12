مصر | حبس 6 بائعين لاعتدائهم على موظفي حي المعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 6 بائعين لاعتدائهم على موظفي حي المعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس 6 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بالاعتداء على موظفى حى المعصرة جنوب القاهرة في أثناء تنفيذ قرارات رفع الإشغالات بسوق سلاح المهندسين بمنطقة الدواجن بالمعصرة.

وكان بلاغ ورد لقسم شرطة المعصرة من رئيس حى المعصرة يفيد قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على 3 موظفين تابعين للحى يستقلون سيارة "تابعة لذات الجهة" أثناء رفع الإشغالات بسوق سلاح المهندسين بمنطقة الدواجن دائرة القسم.

وبإجراء التحريات تبين أنه حال قيام موظفى الحى بحملة لرفع الإشغالات بشارع سلاح المهندسين ـ منطقة الدواجن، دائرة القسم فوجئوا بقيام "م.خ" 39 سنة بائع فاكهة بمحل الواقعة ومقيم بدائرة القسم، وبصحبته آخرين، باعتراضهم أثناء تنفيذ أعمال رفع الإشغالات وإثارة الباعة الجائلين والتعدي عليهم بالسب ورشقهم بالحجارة مُحدثين إصابتهم، وتلفيات بالسيارة قيادة، ولاذوا بالفرار.

وتم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة البائع المشار إليه بالاشتراك مع كلٍ من: "ص.س" 38 سنة زوجته وبائعة فاكهة، و"م.ر" 38 سنة بائع فاكهة، و"ع.م" 31 سنة بائع فاكهة، و"خ.ع" 43 سنة سباك، و"م.س" 33 سنة سائق توك توك"، مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.

مدير أمن الجيزة يفتتح وحدة تراخيص أكتوبر الجديدة

افتتح اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وحدة تراخيص أكتوبر الجديدة، بحضور اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وعدد من القيادات الأمنية بالمديرية.

وأعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن افتتاح وحدة ترخيص أكتوبر الجديدة، والتي تختص بتجديد واستخراج، تراخيص القيادة الخاصة، والتسيير للسيارات الملاكي، وفصلها عن وحدة تراخيص أكتوبر القديمة، بميدان فودافون.

وتشمل الوحدة الجديدة، عيادتي نظر وباطنة مزودة بالأجهزة الطبية اللازمة، تسهيلا على المواطنين في استخراج الشهادات الطبية اللازمة، لاستخراج رخص القيادة بمعرفة الأطباء المختصين.

وجاء ذلك في إطار تخفيف عبء الإجراءات الترخيصية، على المواطنين بمدينة السادس من أكتوبر.