مصر | تسرب الغاز وراء وفاة طفلة في حريق شقة سكنية بالهرم

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توصلت التحريات الأولية، إلى أن تسرب الغاز، وراء اندلاع النيران، ووفاة طفلة، في حريق شقة سكنية بمنطقة الهرم.

كانت تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق شب بشقة سكنية، بمنطقة الهرم، بعد مصرع طفلة في الحريق، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من شرطة النجدة، باندلاع النيران بشقة سكنية بمنطقة الوفاء والأمل، دائرة قسم شرطة الهرم، وعلى الفور تم الدفع برجال الحماية المدنية وصحبتهم سيارات الإطفاء، وتم محاصرة النيران قيل تمددها للمجاورات، وتبين وفاة طفلة عمرها 3 سنوات إثر الحريق، وأنها كانت تتواجد بمفردها بالشقة، وقت اندلاع النيران.

وأشارت التحريات الأولية إلى أنه حدث تسرب غاز بالشقة، واندلاع النيران ووفاة الطفلة إثر الحريق، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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