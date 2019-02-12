وثائق: قطر اخترقت حسابات 8 لاعبين مصريين وسفراء

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منتخب مصر
يعمل الصحفي الكندي المصري على إعداد سلسلة أفلام وثائقية، أحدها يركز على اختراق قطر لحسابات لاعبين مصريين وشخصيات بارزة، وقال فهمي في حوار مع موقع «ذي دايلي كولر» الأمريكي إنه يمتلك وثائق تؤكد عمليات اختراق إلكتروني قامت بها قطر لآلاف الحسابات الإلكترونية لشخصيات عالمية، من ضمنها عدد من لاعبي كرة القدم المصريين، وإنه تفاجأ عندما اكتشف أن 8 لاعبين مصريين ضمن قائمة الحسابات المخترقة، والتي ضمت سياسيين وأكاديميين وسفراء وشخصيات بارزة في الدولة، مضيفا: «إنها أكبر عملية تخريب إلكتروني في التاريخ، إذ وصلت لعدة مناطق بالعالم، وبدأت منذ 2014».
وخلال تحقيقه، العام الماضي، أكد فهمي أن الهاكرز المدعومين من قطر راقبوا آلاف الرسائل الإلكترونية، وأحيانا قاموا بالاستيلاء عليها، وذلك بحسب "سكاي نيوز". وقال فهمي: «الهاكرز استخدموا شبكات افتراضية تشير إلى أنهم كانوا يعملون في دول مختلفة حول العالم، لكن النظام الإلكتروني كان يتوقف عن العمل لبضع
وخلال تحقيقه، العام الماضي، أكد فهمي أن الهاكرز المدعومين من قطر راقبوا آلاف الرسائل الإلكترونية، وأحيانا قاموا بالاستيلاء عليها، وذلك بحسب "سكاي نيوز".
وقال فهمي: «الهاكرز استخدموا شبكات افتراضية تشير إلى أنهم كانوا يعملون في دول مختلفة حول العالم، لكن النظام الإلكتروني كان يتوقف عن العمل لبضع دقائق، ويظهر لنا أن الاختراق الإلكتروني كان يتم من قطر، وتحديدا من شبكة أوريدو، أكبر شركة اتصالات في البلاد».
وأوضح أنه عثر على أدلة دامغة أخرى للاختراقات، منها رسائل «واتساب» تبادلها الهاكرز، وتفاخروا فيها باستيلائهم على حسابات البريد الإلكتروني ومحتويات الرسائل الإلكترونية.واختتم: «من المخجل أن تكون دولة منظمة لـمونديال 2022 وتتجسس على لاعبين كرة القدم، تخيل ماذا سيحصل عندما تكون جميع الدول المشاركة في قطر، إنها جريمة، وعلى الفيفا التدخل».
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