انت الان تتابع وثائق: قطر اخترقت حسابات 8 لاعبين مصريين وسفراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

منتخب مصر

يعمل الصحفي الكندي المصري على إعداد سلسلة أفلام وثائقية، أحدها يركز على اختراق قطر لحسابات لاعبين مصريين وشخصيات بارزة، وقال فهمي في حوار مع موقع «ذي دايلي كولر» الأمريكي إنه يمتلك وثائق تؤكد عمليات اختراق إلكتروني قامت بها قطر لآلاف الحسابات الإلكترونية لشخصيات عالمية، من ضمنها عدد من لاعبي كرة القدم المصريين، وإنه تفاجأ عندما اكتشف أن 8 لاعبين مصريين ضمن قائمة الحسابات المخترقة، والتي ضمت سياسيين وأكاديميين وسفراء وشخصيات بارزة في الدولة، مضيفا: «إنها أكبر عملية تخريب إلكتروني في التاريخ، إذ وصلت لعدة مناطق بالعالم، وبدأت منذ 2014».

وخلال تحقيقه، العام الماضي، أكد فهمي أن الهاكرز المدعومين من قطر راقبوا آلاف الرسائل الإلكترونية، وأحيانا قاموا بالاستيلاء عليها، وذلك بحسب "سكاي نيوز". وقال فهمي: «الهاكرز استخدموا شبكات افتراضية تشير إلى أنهم كانوا يعملون في دول مختلفة حول العالم، لكن النظام الإلكتروني كان يتوقف عن العمل لبضع