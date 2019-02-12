شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنصورة: نحتفل بمرور 8 قرون على إنشاء مدينة المنصورة لأنه حدث عظيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، أن احتفال الجامعة بمرور 8 قرون على إنشاء مدينة المنصورة، لأنه حدث عظيم أثر في تاريخ المنطقة بالكامل ولأن الجامعة دور كبير في انتشار اسم المنصورة، ولذلك كان حماسنا في الاحتفال ب «800 سنه منصورة»، وسيكون جزء كبير من الفعاليات سيكون خارج حرم الجامعة والبعض داخلها ولقد شكلنا لجنة عليا للاحتفالية لتنفيذ جميع الفعاليات «.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الجامعة، الثلاثاء، بحضور الدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الآداب ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، والدكتور رياض الرفاعي، والدكتورة مها السجيني، أعضاء اللجنة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الافتتاح الرسمي للمهرجان سيكون الأحد المقبل داخل الصالة المغطاة بالإستاد، وسينطلق بعدها لمده ٥ أيام، بحضور أعلام الدقهلية في جميع المجالات.

وقال الدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الآداب «نحن نعرف دور الإعلام ودوره في أي فعاليه، ويهمنا إظهار الدور الإيجابي للاحتفالات حتى يظهر المهرجان في ابهي صوره، ولذلك حرص رئيس الجامعة على مشاركة الإعلام الفعالة.

وأضاف«المنصورة ثاني أعرق مدينة بعد القاهرة التي مر أكثر من ألف عام على إنشائها، وهو حدث من أهم الأحداث، ونسعي لتنظم لقاء للرئيس السيسي مع الشباب خلال هذا العام بالمنصورة وخلال قرن مضي خرج من المنصورة قامات كبيرة في جميع المجالات، وشهد هذا القرن حدث كبير وهو إنشاء الجامعة والتي تحمل الجميل وتحتفل بالمنصورة وحرصنا أن يشارك الجميع بالمهرجان».

واستعرض الدكتور رياض الرفاعي، برنامج الاحتفال خلال الأسبوع المقبل والذي يشمل على مسابقات ثقافية وفنية ورياضية، بالإضافة إلى الدور المجتمعي من خلال برامج التوعية.