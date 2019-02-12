شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 أشخاص في مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط مباحث قسم ثان أسيوط من ضبط 4 أشخاص بسبب نشوب مشاجرة فيما بينهما تطورت إلى إطلاق أعيرة نارية ووقوع مصابين.

وتلقى اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط يفيد وقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بشارع الصواف المتفرع من شارع رياض دائرة القسم ووقوع مصابين.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى موقع البلاغ وبالفحص تبين طرفيها «م ع م» سن 35 عاطل مسجل شقي خطر فئة «أ» فرض سيطرة مصاب بجروح متفرقة بالرأس والوجه والجسم وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع وشقيقه «س ع م» سن 30 عاطل و«ن م ص» سن 42 موظف مصاب بجرح بفروة الرأس وتم ضبطه وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع خال الطرف الأول وزوجته «ص س م ع- 32 سنة- ربة منزل» مصابة بجرح بفروة الرأس من الناحية اليسرى و«م م ص- 53 سنة- صاحب محل موازين» مصاب بجرح بفروة الرأس ومقيمين جميعًا بذات الناحية.

كما تم ضبط «إ م م ص – 18 سنة – عامل»، وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع و2 طلقة لذات السلاح والمدعو «أ ح م ص – 22 سنة – عامل»، وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع و2 طلقة لذات السلاح مقيمان بذات الناحية وأقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد استخدامها في المشاجرة.

وكشفت التحريات إن المشاجرة نشبت إثر حدوث مشادة كلامية فيما بينهم تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلا منهما على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات وتبادل إطلاق الأعيرة النارية في الهواء لخلافات سابقة على الجيرة.

وبسؤال المتهمين تبادلا الاتهامات فيما بينهم لذات السبب وكلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب واتُّخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة.