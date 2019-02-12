شكرا لقرائتكم خبر عن أماني الطويل: محاربة الإرهاب ستكون على قمة تحديات مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام الاستراتيجي، إن «قمة الاتحاد الأفريقي كانت في صدارة مكتسباتها التكامل الإقليمي بين دول القارة»، مضيفًة أن «القضية الثانية هي النازحين، والاهتمام بالمرأة الأفريقية كقوة عمل مضافة في سبيل التنمية بأفريقيا».

وأضافت، في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «محاربة الإرهاب ستكون على قمة تحديات مصر في رئاستها للاتحاد الأفريقي»،

وأكدت «أماني» أن تحقيق مبادرة «إسكات البنادق الأفريقية» لحل النزاعات المسلحة، أسهل بكثير من مواجهة ظاهرة النزوح الناجمة عن تغير المناخ.