شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الإسكندرية بعد معاينة محطة مياه السيوف: أجهزة أمان الكلور تعمل بكفاءة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه فريق من مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية إلى محطة مياه السيوف لمعايناتها والوقوف على حقيقة وجود تسرب لغاز الكلور من عدمه.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الثلاثاء، أخبارًا عن وجود تسريب لغاز الكلور بمحطة السيوف، ما يشكل خطورة على صحة التلاميذ وقاطني المناطق المجاورة للمحطة.

وقال الدكتور محمد أبوسليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية في تصريحات مساء الثلاثاء، أنه بناءً على تعليمات مباشرة من الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية «بالتحرك إلى محطة مياه السيوف لوجود ادعاء تسرب غاز الكلور بالمحطة المشار إليها بمحيط مجمع المدارس وتأثيره على آلاف من التلاميذ. فقد توجه إلى الموقع على رأس فريق ضم إدارة صحة البيئة والرصد البيئي ومدير عام منطقة شرق الطبية وفريق الصحة المدرسية.

وأوضح«أبوسليمان» بأنه تبين بالمرور على عنبر الكلور الرئيسي بالمحطة أنه مغلق تمامًا ولا يتم فتحه إلا عند وصول سيارة الأسطوانات لتبديلها وأن جميع عنابر الكلور الموجودة بجوار المرشحات مغلقة تمامًا وأن أجهزة الأمان في عنبر الكلور الرئيسي تعمل بكفاءة

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن مهندسي وكيمائيين الرصد البيئي بجهاز شؤون البيئة التابع لمجلس الوزراء أجروا قياسات لبيان نسبة الكلور للهواء بمحيط مدارس المنطقة وعنابر محطة السيوف للمياه وتبين من القياسات أنها صفر، مؤكدا عدم حدث أي انفجار لمستودع الكلور أو خلافه كما ذكر بالادعاء.

وأفاد «ابو سليمان» أنه تم توقيع الكشف الطبي على 11 تلميذًا من تلاميذ مجمع المدارس وتم توجيه 6 منهم إلى وحدة طب أسرة السيوف فيما توجه5 آخرين إلى مستشفى طلبة سبورتنج وتبين بالكشف عليهم عدم وجود أي مشاكل صحية وخرجوا جميعا بعد التحقق من سلامتهم.