شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: المحطة الوسيطة لجمع القمامة بشبرا الخيمة نموذج متطور لمنع الانبعاثات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المحطة الوسيطة لجمع القمامة بشبرا الخيمة ستكون نموذجا متطورًا ستراعى فيه الاشتراطات والسلامة البيئية من خلال إنشائه بصورة مغلقة تمنع الانبعاثات والروائح الكريهة حفاظا على سلامة المواطنين، مشيرة إلى أنه يجب مراعاة وجود مدافن صحية للقمامة ومحطات وسيطة لجمعها عند التخطيط العمراني للمدن والمخططات التفصيلية.

وأكدت الوزيرة خلال وضعها حجر الأساس للمحطة الوسيطة لجمع القمامة بشبرا الخيمة، بتكلفة 22 مليون جنيه على مساحة 8945 مترا، 2 فدان تقريبا، ضرورة تكاتف جميع منظمات المجتمع المدني في منظومة النظافة وطرق إلقائها، والمشاركة في أعمال الجمع والنقل للمخلفات، بحيث تكون جزءا لا يتجزأ من المنظومة، مشيرة إلى دور الجمعيات الأهلية لتوعية المواطنين بالنظافة خاصة في القرى.

رافق الوزيرة الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، الذي قال إن المحطة الوسيطة ستقام على أحدث تكنولوجيا ألمانية وستستقبل 2000 طن قمامة يوميًا، وتم شراء معدات المحطة بتمويل من منحة الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية، حيث تم شراء 3 عربات مقطورة 50م و3 لودر وسيتم الانتهاء من المحطة وتسليمها خلال ستة أشهر وسيتم تزويد المحطة بنظام إلكتروني مراقب بالكاميرات لمعرفة عدد السيارات التي تدخل بالمحطة ومعرفة الكميات لإحكام السيطرة على المنظومة وعدم إلقاء أي قمامة بالشوارع.

ومن جانبه، أكد محافظ القليوبية أن المحطة الجديدة ستحل أزمة القمامة بشبرا الخيمة، والتي تعاني من وجود تراكمات قمامة نتيجة الكثافة السكانية العالية، حيث يتجاوز تعداد سكانها المليون مواطن، ولذلك قامت المحافظة بالتنسيق مع وزارة البيئة، لإنشاء محطة وسيطة لخدمة المدينة والتخلص من مشكلة القمامة.

يشار إلى أن وزارة البيئة قامت من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالمساهمة مع محافظة القليوبية لإنشاء محطة وسيطة بموقع القطاوى بحي شرق شبرا الخيمة لاستقبال المخلفات المتولدة يوميا وذلك لتطوير منظومة النظافة بأحياء شرق وغرب مدينة شبرا الخيمة ورفع كفاءة الجمع والنقل بشوارع المدينة، ولتلافى عدم قدرة سيارات جمع ونقل المخلفات بنقل المتولد اليومي إلى المدفن العمومي بأبو زعبل، حيث تم دعم محافظة القليوبية بمبلغ 22 مليون جنيه لإنشاء المحطة الوسيطة، وتم رفع ونقل 200 ألف متر مكعب من التراكمات المتواجدة بالموقع خلال عام 2018.

وتعمل المحطة الوسيطة على تجميع المخلفات ونقلها بطريقة آمنة لخطوط التدوير وتهدف إلى تقليل حجم النقل من المخلفات الناتجة عن كل منطقة وذلك لمسافة أقل من 25 كم، حيث إن المسافة أكبر من ذلك تعتبر غير مجدية اقتصاديًا ولتقليل تكلفة النقل للمخلفات البلدية.

وتأتي أعمال إنشاء المحطة الوسيطة كحل عاجل ضمن المخطط المقترح لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة، حيث اقترح المخطط أن يتم التجميع والنقل للمخلفات الصلبة من حي شبرا ومنه إلى المحطة الوسيطة بالقطاوي ثم إلى مصنع التدوير للمخلفات بالخانكة لإنتاج السماد العضوي وRDF ويتم نقل المرفوضات إلى المدفن المحكوم بالعبور، كما تم دعم محافظة القليوبية لشراء معدات لرفع التراكمات الموجودة بالمحطة الوسيطة بمنطقة القطاوي.

شهد وضع حجر الأساس الدكتور عواد أحمد على، السكرتير العام للمحافظة، واللواء مجدي الوصيف، رئيس مدينة شبرا الخيمة، ورجب عبدالرازق، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي للبرلمان، وسيد حماد وعبدالسلام الخضراوي أعضاء مجلس النواب عن دائرة حي شرق شبرا الخيمة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.