شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفراد «المصرى اليوم».. النيابة تحقق فى العثور على سلاحف مذبوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت نيابة الغردقة، برئاسة المستشار حسام فاروق، رئيس النيابة، أمس، التحقيقات فى البلاغ المقدم من إدارة الشؤون القانونية بإدارة محميات البحر الأحمر، فى واقعة العثور على بقايا سلاحف مذبوحة مهددة بالانقراض فى قاع البحر الأحمر بمنطقة خليج السلاحف، للوصول إلى الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وتضمن البلاغ أن الواقعة بها مخالفات لقانونى البيئة والمحميات الطبيعية، والاتفاقية الدولية لصون وحماية الكائنات المهددة بخطر الانقراض المسماة «سايتس»، وأنها تمثل جرماً قانونياً ضد الكائنات البحرية المحظور صيدها أو قتلها.

وأعد باحثو البيئة بإدارة محميات البحر الأحمر تقريراً بيئياً عن الواقعة، وتم إخطار الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، بنتائج التقرير.

وكانت «المصرى اليوم» قد انفردت بنشر الواقعة، بعد أن عثر أحد المصورين للحياة البحرية بالغردقة على بقايا سلاحف من نوعية صقرية المنقار، المُهدَّدة بالانقراض، مذبوحة فى قاع البحر الأحمر، وهو ما يمثل كارثة بيئية تهدد حياة السلاحف البحرية. وأكد خبراء البيئة أن السلاحف البحرية تُعد أحد أهم عوامل الجذب السياحى فى البحر الأحمر، وتلعب دوراً مهماً فى التوازن البيئى، وأن مصر موقِّعة على الاتفاقية الدولية لحماية السلاحف وصون وحماية الكائنات المُهدَّدة بخطر الانقراض، وأنه يجب وقف هذا الجرم البيئى والتعدى على الكائنات البحرية النادرة والتصدى لهذه الأعمال المخالفة.