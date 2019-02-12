شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 10 تعديات على حرم النيل بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، برئاسة المحاسب محمد على خميس، رئيس المركز، بحملة لإزالة التعديات على الأراضى حرم نهر النيل في قرى مركز المحمودية، وتم خلالها إزالة 10 حالات تعدٍ على شاطئ النهر.

تأتى الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين للقانون والحفاظ على الرقعة الزراعية وتنفيذ أحكام القانون، وبالتنسيق مع اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، لتوفير القوات اللازمة للتنفيذ.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 10 حالات إزالة على نهر النيل فرع رشيد بالمحمودية وهى عبارة عن غرائز خشبية وردم بالنيل بناحية قرية الصعايدة والقصر التابعين لقرية سرنباى بمساحة 208 أمتار.

ترأس الحملة كرم النافع، نائب رئيس المدينة، وشارك فيها مسؤولو حماية النيل، ومسؤولو التعديات بالوحدة المحلية للمركز، وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية وبمعاونة قوات الشرطة والزراعة.