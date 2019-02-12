شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات» تعلن أسماء المرشحين للانتخابات التكميلية في أشمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات التكميلية بالدائرة الخامسة دائرة أشمون، بمحافظة المنوفية.

وضمت قائمة المرشحين 18 مرشحًا منهم واحد فقط ينتمي لحزب مستقبل وطن، بينما بقية المرشحين مستقلين.

وكان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بعث بكتاب للهيئة الوطنية للانتخابات في 14 يناير الماضي بشأن الإعلان عن خلو مقعد لوفاة شاغله بدائرة أشمون محافظة المنوفية.

واتخذت الهيئة الإجراءات القانونية، دعوة الناخبين للانتخابات التكميلية في الدائرة، لتعلن قائمة المرشحين النهائية عقب الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية في الطعن رقم 1 لسنة 2019 بجلسة 9 فبراير الجاري، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات للمصريين بالخارج يومي الجمعة والسبت الموافقين 1، و2 مارس المقبل، وبالداخل يومي الأحد، والاثنين الموافقين 10، و11 مارس، وفي حالة الإعادة تجرى الانتخابات بالخارجي يومي 5، و6 أبريل 2019، وفي الداخل يومي الأحد، والاثنين الموافقين 14، و15 أبريل.

وكانت الهيئة بدأت في تلقي طلبات الترشح اعتبارًا من 27 يناير، واستمرت ثمانية أيام، أعقبها إعلان كشف أسماء المترشحين ورموزهم في الرابع من فبراير فيما انتهت محكمة القضاء الإداري من نظر الطعن الوحيد الذي قدم.

ومن المقرر أن يكون غدًا الأربعاء آخر موعد للتنازل عن الترشح، فيما تبدأ فترة الصمت الدعائي للانتخابات بالخارج يوم 28 فبراير، وبدء فترة الصمت الدعائي للانتخابات بالداخل يوم 9 مارس.

وفي حالة الإعادة في حالة عدم حصول أي من المرشحين النسبة القانونية للفوز، تجرى جولة الإعادة ليبدأ استئناف عملية الدعاية الانتخابية يوم 18 مارس، وفي الفترة من 20 إلى 29 مارس تفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون.

وتبدأ فترة الصمت الدعائي للانتخابات بالخارج يوم 4 أبريل، والصمت الدعائي بالخارج في 13 أبريل، على أن تعلن نتائج جولة الإعادة في موعد أقصاه الأحد 21 أبريل 2019.