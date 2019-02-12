شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول»: نتائج المزايدات تظهر دخول شركات جديدة لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن النتائج التي تم إعلانها اليوم في مؤتمر إيجبس 2019 تمثل مؤشرًا إيجابيًا، من حيث دخول شركات كبرى جديدة في مجال البحث والاستكشاف في مصر لأول مرة كشركة إكسون موبيل وزيادة الشركات العاملة لاستثماراتها وعودة شركة شل للمشاركة في المزايدات وفوزها بخمس مناطق في مزايدتي هيئة البترول وإيجاس لعام 2018.

وأشار «الملا»- بحسب بيان الثلاثاء- إلى أن الدورة الثالثة من مؤتمر إيجبس شهدت مشاركة واسعة وإقبالًا متزايدًا وأصبحت من أهم الأحداث التي تحرص الشركات العالمية على المشاركة بها، وهو ما يعكس بالتبعية الثقة في المناخ الاستثماري الذي توفره صناعة البترول والغاز في مصر، كما أعطت الجلسات الفنية المتخصصة زخمًا كبيرًا للحدث، وأن كل دورة من دورات المؤتمر يتم خلالها الإعلان عن مبادرات وخطط ويتم الإعلان عن نتائجها وثمارها في الدورة التالية ما يجعله منبرًا يعبر بشفافية عن قطاع البترول المصري وما يقدمه من جهود ونتائج أعمال.

وذكر أن المؤتمر ناقش خلال جلساته المتنوعة قضايا كثيرة مهمة تتعلق جميعها بتطوير وتحديث قطاع البترول وتنعكس على فاعلية الأداء ومنها تمكين الشباب وزيادة الوعي ونشر ثقافة السلامة الشخصية والمهنية ودور المرأة في قطاع البترول، مشيرًا إلى اهتمام قطاع البترول بتطوير جميع جوانب الصناعة فتمكين الشباب يتم من خلال برنامج تأهيل القيادات والذي تم الإعلان عنه ونجح في اجتياز الاختبارات الخاصة به 400 من الكوادر البترولية، ويقوم البرنامج بالعمل على صقل خبراتهم وتطوير مهاراتهم بوتيرة سريعة، وأنه يتم العمل لتحقيق ذلك بالتعاون بين قطاع البترول مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر، مؤكدا على إيمانه الكامل بنجاح هذا المشروع وجني ثماره في أقرب وقت.

وفيما يخص الالتزام بتطبيق ونشر ثقافة السلامة أوضح الوزير أنه جار الإعداد لربط تولى الوظائف القيادية بمدى الكفاءة في تحقيق بيئة عمل آمنة تساعد على إنجاز الأعمال والحفاظ على الأرواح والمعدات والمنشآت، مؤكدًا على الاهتمام الكامل برفع الوعي بهذا المجال بين القيادات وعناصر الإدارة الوسطى والشابة.

وأكد «الملا» على الدعم الكامل لجميع العناصر العاملة في المنظومة البترولية ومنها المرأة التي يركز هذا المؤتمر منذ دورته الأولى على تخصيص جلسة لها، كما يحرص قطاع البترول على منحها الفرص لتولى المناصب القيادية ودعم جهودها في الابتكار والعمل وتطوير مهاراتها، كما يتم خلال جلسة المرأة دعوة عدد من القيادات النسائية الناجحة من الوزراء والمسؤولات الحكوميات والقطاع الخاص لعرض تجاربهن في العمل التنفيذي.

وأكد الوزير على أن قطاع البترول لديه خطط طموح لزيادة إنتاج الثروة البترولية بالتوازي مع تطوير وتحديث جميع قطاعات الصناعة البترولية في مصر، مشيرًا إلى أن العام الجاري سيشهد إطلاق الأنشطة البترولية في منطقة البحر الأحمر لأول مرة لاكتشاف الموارد البترولية والغازية في تلك المنطقة البكر، كما يعمل قطاع البترول على تحفيز الشركات الصغيرة للاستفادة من الفرص البترولية القائمة كأحد محاور العمل بالقطاع في زيادة جذب الاستثمارات.

وأضاف «الملا» أن عام 2018 شهد توصيل الغاز لأكثر من مليون وحدة سكنية يدخلها الغاز لأول مرة بعد إطلاق مبادرة التوصيل بدون مقدمات أو فوائد وبالتقسيط على 6 سنوات، كما أطلق قطاع البترول بنزين 95 الجديد ذى العلامة التجارية والذي شهد إقبالا كبيرا لمواكبته محركات السيارات الحديثة وتحقيقه وفرا في الاستهلاك.

وأوضح الوزير أن المشروع القومي لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول يمضى بخطى قوية في جميع محاوره سواء على صعيد زيادة إنتاج الغاز والبترول أو تطوير البنية الأساسية لتخزين وتداول وتوزيع المنتجات البترولية وكذلك زيادة الطاقة التكريرية من خلال مشروعات جديدة منها مشروعات المصرية للتكرير وتوسعات معمل ميدور ومجمع إنتاج البنزين والسولار بأسيوط التي سيتم الانتهاء منها تباعا خلال الفترة المقبلة، وذلك بالإضافة إلى التوسع في العلاقات الدولية البترولية بما يخدم تحقيق رؤية مصر ويتوافق وأهداف الشركاء في المنطقة الإقليمية ومن هذه الخطوات إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط.

وأشار إلى أن قطاع البترول سيعمل على زيادة مجالات التعاون مع دول القارة الأفريقية فيما يخص صناعة البترول سواء من خلال دعم تجارب تلك الدول ونقل الخبرات والمساهمة في تنفيذ المشروعات البترولية من خلال شركات القطاع، موضحًا أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ستعطى دفعات قوية لخطط قطاع البترول في هذا الإطار.