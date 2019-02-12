شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن المخطط الزمني لحملة المسح الطبي الشامل لـ«الأنيميا والسمنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، عن إطلاق المسح الطبي الشامل لأمراض «الأنيميا – السمنة – قصر القامة»، والأمراض غير السارية، على ثلاث مراحل على طلاب المرحلة الابتدائية بجميع أنواعها المختلفة خلال العام الدراسي 2018-2019، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم ‏الفني.

وبحسب بيان، تأتي الحملة في ضوء الجهود المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم ‏والتعليم الفني والصحة والسكان، وانطلاقًا من كون الصحة العامة هي أحد مكونات التنمية في المجتمع ‏المصري.

وانتهت الوزارة من وضع مخطط زمني لحملة المسح الطبي الشامل، بحيث تبدأ الحملة في فبراير الجاري وحتى إبريل المقبل، على جميع طلاب المدارس ‏الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، من خلال برنامج زمني يتم على ثلاث مراحل على النحو التالي:‏

المرحلة الأولى: خلال فبراير، وتشمل المحافظات الآتية: «الفيوم- دمياط- أسيوط- مطروح- ‏بورسعيد- جنوب سيناء- القليوبية- البحيرة- الإسكندرية- ‏الجيزة».

المرحلة الثانية: خلال مارس وتشمل المحافظات الآتية: «القاهرة- السويس- ‏الإسماعيلية- ‏كفر الشيخ- المنوفية- بني سويف- سوهاج- شمال سيناء- البحر ‏الأحمر- أسوان- الأقصر».

المرحلة الثالثة: في نهاية مارس وخلال إبريل وتشمل المحافظات الآتية: ‏‏«الدقهلية- ‏الشرقية- الغربية- قنا- المنيا- الوادي الجديد».‏

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إنه تم التوجيه لجميع مديري المديريات التعليمية باتخاذ جميع ‏الإجراءات اللازمة وتسهيل مهام اللجان المختصة من وزارة الصحة والسكان لإجراء عملية المسح الطبي ‏الشامل لأمراض «الأنيميا- السمنة- قصر القامة» على ثلاث مراحل على طلاب التعليم الابتدائي بأنواعه ‏المختلفة خلال العام الدراسي 2018-2019.

وأضاف «حجازي» أن الوزارة قد وجهت بتسهيل مهام عمل لجان وزارة الصحة والسكان المكلفة بعملية ‏المسح الطبي، وإبراز أهمية عملية المسح في وسائل الإعلام المختلفة، وتسهيل مهام لجنة وزارة ‏الصحة والسكان في تنفيذ إجراءات المسح بالمدارس، ومناشدة أولياء أمور الطلاب بأهمية إجراء ‏الفحص الطبي حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب. ‏