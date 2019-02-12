«التعليم» تعلن المخطط الزمني لحملة المسح الطبي الشامل لـ«الأنيميا والسمنة»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، عن إطلاق المسح الطبي الشامل لأمراض «الأنيميا – السمنة – قصر القامة»، والأمراض غير السارية، على ثلاث مراحل على طلاب المرحلة الابتدائية بجميع أنواعها المختلفة خلال العام الدراسي 2018-2019، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وبحسب بيان، تأتي الحملة في ضوء الجهود المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والصحة والسكان، وانطلاقًا من كون الصحة العامة هي أحد مكونات التنمية في المجتمع المصري.
وانتهت الوزارة من وضع مخطط زمني لحملة المسح الطبي الشامل، بحيث تبدأ الحملة في فبراير الجاري وحتى إبريل المقبل، على جميع طلاب المدارس الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، من خلال برنامج زمني يتم على ثلاث مراحل على النحو التالي:
المرحلة الأولى: خلال فبراير، وتشمل المحافظات الآتية: «الفيوم- دمياط- أسيوط- مطروح- بورسعيد- جنوب سيناء- القليوبية- البحيرة- الإسكندرية- الجيزة».
المرحلة الثانية: خلال مارس وتشمل المحافظات الآتية: «القاهرة- السويس- الإسماعيلية- كفر الشيخ- المنوفية- بني سويف- سوهاج- شمال سيناء- البحر الأحمر- أسوان- الأقصر».
المرحلة الثالثة: في نهاية مارس وخلال إبريل وتشمل المحافظات الآتية: «الدقهلية- الشرقية- الغربية- قنا- المنيا- الوادي الجديد».
وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إنه تم التوجيه لجميع مديري المديريات التعليمية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وتسهيل مهام اللجان المختصة من وزارة الصحة والسكان لإجراء عملية المسح الطبي الشامل لأمراض «الأنيميا- السمنة- قصر القامة» على ثلاث مراحل على طلاب التعليم الابتدائي بأنواعه المختلفة خلال العام الدراسي 2018-2019.
وأضاف «حجازي» أن الوزارة قد وجهت بتسهيل مهام عمل لجان وزارة الصحة والسكان المكلفة بعملية المسح الطبي، وإبراز أهمية عملية المسح في وسائل الإعلام المختلفة، وتسهيل مهام لجنة وزارة الصحة والسكان في تنفيذ إجراءات المسح بالمدارس، ومناشدة أولياء أمور الطلاب بأهمية إجراء الفحص الطبي حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب.
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