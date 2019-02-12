شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي للأسمدة: علينا تصحيح مفاهيم مغلوطة حول ضرر الأسمدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المهندس محمد عبدالله زعين، الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة، على أن هناك حاجة كبيرة وماسة إلى تقديم المزيد من الوعي والإرشاد والمعرفة حول الإدارة الشاملة لاستخدام الأسمدة ولاستخدام المخصبات الأساسية للنبات أو ما تسمى بالمغذيات الزراعية، مؤكدًا أن «من واجبنا تصحيح تلك المفاهيم حيث إن هناك معلومات غير صحيحة لدى البعض بأن استخدام الأسمدة في زراعة المحاصيل شيء ضار بالإنتاج الزراعي».

وقال «زعين» في كلمته خلال الملتقي الدولي للأسمدة: «علينا أن نوضح مع الجهات المعنية بالزراعة هذه القضية للجميع بشكل عام والمزارعين بشكل خاص أن السماد»النتروجيني والفوسفاتي والبوتاسي، أسمدة مهمة ومواد مغذية جيدة للتربة تؤديه إلى زيادة إنتاجية الهكتار، ولا تكفى الأسمدة العضوية المستخدمة للزراعات المستهدفة، وتوفير المادة الغذائية للنبتة، كما أنه مفيد لتحسين استخدام التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

وأوضح أن العناصر الأساسية في المواد العضوية عادة ما تكون منخفضة في المحتوى الغذائي، على سبيل المثال لا تتعدى نسبة العناصر الثلاث الأساسية في روث الدواجن بحد أقصى 4% من النيتروجين، 2% من الفوسفات، 3% من البوتاس، مشيرًا إلى وجود تحدي كبير يواجه شركات الأسمدة حتى وصلت الحالة أن بعض وزارات التربية في بعض الدول العربية، تعلم أبنائنا بان الأسمدة ضارة ويجب التقليل من استخدامها مما يتطلب وقفه لتوضيح فائدة الأسمدة الكبيرة بشكل أوضح إذا ما تم استخدامها بشكل علمي صحيح.

من جانبه قال الدكتور عوض الصابر الرئيس الجديد للاتحاد العربي للأسمدة إن الملتقي أصبح علامة بارزة في تاريخ صناعة الأسمدة العالمية والإقليمية وأصبح واحدًا من أهم المواعيد على أجندة صناع القرار والمسؤولين وجميع المهتمين بصناعة الأسمدة والصناعات ذات الصلة، موضحًا أن صناعة الأسمدة تمثل مدخلًا رئيسيًا لقطاع الزراعة لا غنى عنه لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وللقضاء على الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف رئيس الاتحاد العربي للأسمدة، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي الـ25 للاتحاد العربي للأسمدة، أن ملتقى هذا العام تحت شعار «رحلتنا نحو التميز» حيث تحتل صناعة الأسمدة العربية مكانة مرموقة على الصعيد العالمي، لما تتمتع به من موارد طبيعية وفيرة من الغاز الطبيعي والفوسفات والبوتاس، وهي العناصر الرئيسية لصناعة الأسمدة، مشيرًا إلى أنه بُذِلت خلال العقود الماضية جهودً كبيرةً من أجل تحسين إنتاجية الأراضي وتزويد المزارعين بالأسمدة المناسبة وتشجيعهم لتبني التكنولوجيات الحديثة من أجل زيادة الفعالية وفي هذا الإطار فإننا ندعو إلى التعاون وتوحيد الجهود من أجل الاستخدام الأمثل للأسمدة وزيادة إنتاج المحاصيل.

وأوضح أن الدول العربية تحرص على تطوير هذا القطاع الذي يشكل رافدًا مهمًا من روافد الاقتصاد الوطني لدول المنطقة، في إطار سعيها نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث بلغت حصة الصادرات العربية في الأسواقِ العالميةِ، من صخر الفوسفات 71%، ومن حامض الفوسفوريك 81%، ومن السوبر فوسفات الثلاثي 49%، ومن الأمونيا 25% ومن اليوريا 41%، إضافةً إلى المُنتجاتِ الأُخرى بنسب متفاوتة وأساسية.

وأشار الصابر إلى إن الاتحاد العربي للأسمدة على مدى مسيرته يسعى إلى تطوير آلياته وبرامجه وفق المستجدات والتحديات التي تواجه هذه الصناعة والتي تترجمها خطة الاتحاد السنوية المتمثلة في الأساس على تحديد احتياجات صناعة الأسمدة العربية ومواكبة المستجدات على الساحة الدولية بغرض رفع الكفاءة وتحسين الأداء والارتقاء بتلك الصناعة على أسس علمية: في مجال الطاقة، وحماية البيئة، وتحسين وتقنين استخدام المياه والصيانة وتطوير أساليب الإنتاج.

ونوه إلى أن هذه المجموعات استطاعت توثيق قصص النجاح وأحسن الممارسات والتجارب والمشاريع المتميزة في الشركات وإعداد العديد من الكتيبات بهذا الخصوص، بالإضافة إلى العديد من ورش العمل المتخصصة في جميع مجالات صناعة الأسمدة للرقي بالعنصر البشري وتأهيل الكوادر البشرية بالشركات الأعضاء.