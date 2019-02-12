شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» تزور الأقصر وتحاور المستثمرين حول خطة العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الثلاثاء، زيارة إلى محافظة الأقصر للقاء المستثمرين وأصحاب الفنادق والشركات والمنشآت السياحية بالمحافظة، وذلك بعد نجاح الموسم السياحي هناك، وذلك لبحث أوضاع قطاع السياحة بالمحافظة ووضع خطة عمل خلال الفترة المقبلة للتغلب على المعوقات التي تواجه القطاع.

وبحسب بيان، عُقد اللقاء في ديوان عام المحافظة بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وعدد من قيادات المحافظة.

وحرصت الوزيرة على أن يشارك في الاجتماع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية المنتخب أحمد الوصيف، ورئيس غرفة شركات السياحة حسام الشاعر، ورئيس غرفة المنشآت الفندقية ماجد فوزي، وعدد من أعضاء الاتحاد.

وحضر الاجتماع عدد من نواب البرلمان عن محافظة الأقصر، ومجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة، والمهندس ياسر فاروق مدير عام المشروعات بهيئة التنمية السياحية.

واستهلت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على دعم ومساندة الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية لقطاع السياحة في مصر باعتباره واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية بالدولة.

وأكدت الوزيرة على أهمية تضافر جميع الجهود، والتعاون بين جميع الأطراف على المستوى الحكومي والقطاع الخاص للنهوض بالقطاع، مشيرة إلى التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة السياحة والوزارات والمحافظات المختلفة ومجلس النواب.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تولي السياحة الثقافية اهتمامًا خاصا، حيث إن هذا المنتج هو ما يميز مصر عن سائر الدول، مؤكدة على أن مدينة الأقصر بآثارها الفريدة تجذب السائحين إليها من جميع أنحاء العالم، لافتة إلى التعاون القائم والمستمر مع وزارة الآثار، ومؤكدة على أهمية الاكتشافات الأثرية الجديدة التي تعيد الشغف حول مصر وتفتح شهية السائح لإعادة اكتشاف كنوز مصر.

وشددت على حرص الوزارة للترويج للسياحة الثقافية في المعارض الدولية، والمتحف المصري الكبير، كما أشارت إلى قيام الوزارة بعمل أفلام مصورة عن الآثار المصرية لعرضها في المعارض الدولية للترويج لهذا المنتج السياحي الهام.

وأوضحت أنه مع إطلاق الحملة الترويجية الجديدة سيتم الترويج لكل محافظة سياحية على حدة Branding by Destination.

من جانبه رحب محافظ الأقصر بالوزيرة، معربا عن استعداد المحافظة الكامل للتعاون مع الوزارة خلال الفترة المقبلة بما يساهم في زيادة حركة السياحة الوافدة للمحافظة.

واستمعت الوزيرة إلى مطالب المستثمرين وأصحاب الفنادق والشركات ومقترحاتهم والمشاكل التي تواجههم، وقد أثنى الحضور على جهود الوزارة خلال الفترة الماضية في العمل على العديد من الملفات مثل الضرائب العقارية، والانتهاء من انتخابات الاتحاد والغرف السياحية، وأشادوا بمرور فترة السدة الشتوية هذا العام بدون أي عوائق ملاحية تعرقل سير الفنادق العائمة بين أسوان والأقصر.

كما أشادوا بالطفرة التي يشهدها قطاع السياحة في ظل تعاون الوزارة مع القطاع الخاص خلال هذه الفترة، والذي يظهر بوجود الوزارة ورئيس الاتحاد ورؤساء الغرف السياحية والمحافظ في هذا اجتماع للاستماع إلى أهم المشكلات التي تواجه قطاع السياحة بالمحافظة.

واستعرض أصحاب الشركات والفنادق السياحية بالأقصر مطالبهم وبعض المشكلات التي تواجههم، وعرضوا بعض المقترحات لتطوير قطاع السياحة بالمحافظة وتنشيط السياحة الوافدة إليها، والتي تضمنت مقترح بتخصيص ستاند من وزارة السياحة لمحافظة الأقصر في المعارض السياحية الدولية، وإقامة كوبري الكباش الثالث، وفتح الطريق الصحراوي الأقصر – أسوان أمام الأفواج السياحية، وازدواج طريق الأقصر- أبوسمبل، وزيادة عدد الحافلات السياحية بالأقصر، وأشاروا إلى نقص العمالة المدربة في القطاع، وطالبوا بزيادة رحلات الطيران العارض إلى الأقصر، وضرورة تطوير المرسى السياحي بالأقصر ورفع كفاءته.