شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تُعلن تبني حالة الطفل معاذ ضحية الاعتداء في السلام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن «الدكتورة هالة زايد أمرت بمعالجة الطفل معاذ ضحية مأساة الاعتداء من بلطجية في السلام على نفقة التأمين الصحي».
وأضاف، في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الطفل يرقد في مستشفى السلام، وفي العناية المركزة، وتتم متابعته بالأشعة المقطعية نتيجة حدوث تهشم بالجمجمة، ولديه إصابة في الوجه والعين».
وتابع: «من المقرر أن يخضع الطفل لعملية جراحية تجميلية الجمعة المقبل، وأنه سيكون هناك تواصل مع مدير مستشفى السلام وتقديم تقرير للوزيرة، بخصوص الطفل، وسيجري عملية جراحية على نفقة التأمين الصحي».
فيما قالت السيدة رقية، والدة معاذ، إنها «تشكر وزارة الصحة على تحمل نفقات علاج معاذ»، مطالبة بمعالجة والد معاذ أيضًا لحدوث إصابات له في نفس المشاجرة.
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