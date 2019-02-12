شكرا لقرائتكم خبر عن «رواد النيل».. مبادرة جديدة للمركزي لرعاية ودعم الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق رسميًا في 17 فبراير الجاري المبادرة القومية «رواد النيل» التي يمولها البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع البنوك والجامعات والعديد من الجهات المحلية والدولية، لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والناشئة.

ومن المقرر- بحسب بيان الثلاثاء- أن يشهد فعاليات الإطلاق الرسمي للمبادرة، طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية، وعدد من الوزراء ورؤساء اللجان بمجلس النواب، وقيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي، ورؤساء الجامعات وكبرى المؤسسات الصناعية وشركات الاتصالات والتكنولوجيا بالسوق المصرية، وتتضمن الفعاليات توقيع بروتوكولي تعاون أحدهما بين البنك المركزي المصري ووزارة الشباب والرياضة، والآخر بين وزارة التخطيط «رواد 2030» ومبادرة «رواد النيل».

وتعد مبادرة «رواد النيل» حسب بيان للمركزي مساء الثلاثاء، نتاج اتفاقية رعاية استراتيجية وقعها البنك مع جامعة النيل الأهلية الرائدة استهدفت احتضان ورعاية ودعم الشباب المصري لتحويل أفكاره المتطورة إلى واقع عملي في مجالات تطوير ريادة الأعمال، وتسويق ونقل التكنولوجيا، والابتكار والتنافسية، بمشاركة 12 بنكًا كمرحلة أولى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات الداعمة بالمنظومة الاقتصادية لخلق بيئة ملائمة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسيتم خلال العام الجاري إنشاء 30 مركزًا لتطوير الأعمال تابعًا لمبادرة «رواد النيل» في 16 محافظة، وذلك بمقار البنوك المشاركة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومن المقرر زيادة عدد مراكز تطوير الأعمال تدريجيًا خلال السنوات المقبلة لتغطي جميع مناطق الجمهورية، حيث تمثل هذه المراكز النواة لتحقيق أهداف المبادرة التي تتضمن تبنى أفكار المشروعات الواعدة وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لها ورعايتها في جميع مراحلها حتى تتحول الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع، بالإضافة إلى تنمية قدرات رواد الأعمال ودعم استراتيجية تمكين المرأة اقتصاديا وتشجيع الصناعة المحلية والتكنولوجيا والتوسع في التطبيقات الرقمية لدعم القطاع الزراعي بما يساعد على سد احتياجات السوق المصرية وزيادة فرص العمل.