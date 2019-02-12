شكرا لقرائتكم خبر عن «شعبة لعب الأطفال»: أغلى هدية عيد حب بـ800 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة لعب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه «تم استيراد هدايا لعيد الحب بـ5 ملايين دولار، وإن الفئات العمرية الأكثر شراء للهدايا شباب الجامعة والثانوية».

وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «أقل هدية لعيد الحب بـ50 جنيهًا، وأغلى هدية بـ800 جنيه، والإقبال على الشراء يكون يومي 13 و14 فبراير».

وتابع: «لدينا عيد محلي لعيد الحب في نوفمبر، والأكثر انتشارا في مصر هو عيد الحب العالمي في 14 فبراير، ونحتفل به منذ 1995».