شكرا لقرائتكم خبر عن «شعبة لعب الأطفال»: أغلى هدية عيد حب بـ800 جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة لعب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه «تم استيراد هدايا لعيد الحب بـ5 ملايين دولار، وإن الفئات العمرية الأكثر شراء للهدايا شباب الجامعة والثانوية».
وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «أقل هدية لعيد الحب بـ50 جنيهًا، وأغلى هدية بـ800 جنيه، والإقبال على الشراء يكون يومي 13 و14 فبراير».
وتابع: «لدينا عيد محلي لعيد الحب في نوفمبر، والأكثر انتشارا في مصر هو عيد الحب العالمي في 14 فبراير، ونحتفل به منذ 1995».
كانت هذه تفاصيل خبر «شعبة لعب الأطفال»: أغلى هدية عيد حب بـ800 جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.