تشديد فحص القادمين من 14 دولة إفريقية بسبب الكوليرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

جددت الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة طلبها من الحجر الصحي بالمطارات والموانئ- توسيع دائرة الاشتباه في الركاب القادمين من 14 دولة أفريقية، بسبب انتشار مرض الكوليرا.

وقالت مصادر بالحجر الصحي بالمطار، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة تلقت تعليمات من وزارة الصحة بضرورة متابعة الحالة الصحية للركاب القادمين من دول "بوروندي، والكاميرون، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكينيا، والنيجر، وتنزانيا، وأوغندا، وزيمبابوي، هايتي، واليمن، ونيجيريا، وأنجولا، وإثيوبيا، والصومال" بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وأضافت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي بسبب ظهور حالات مصابة بالكوليرا، وهو مرض يعاني الشخص المصاب به من إسهال حاد مائي "بلون ماء الأرز"، وقد يكون مصحوبا بقيء.