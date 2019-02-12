​وزيرة السياحة تلتقي مجموعة من السائحين بمعبد الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

قامت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، على هامش زيارتها اليوم لمحافظة الأقصر اليوم، بجولة تفقدية بمعبد الأقصر، برفقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبعض قيادات الوزارة والمحافظة.

والتقت الوزيرة خلال الجولة، بمجموعة من السائحين المتواجدين بالمعبد من جنسيات مختلفة من ألمانيا وإنجلترا والصين، حيث حرصوا على التقاط بعض الصور التذكارية مع الوزيرة.

وحسب بيان الثلاثاء، أعرب السائحون، عن سعادتهم بزيارة لمصر وتواجدهم في محافظة الأقصر وإعجابهم بالحضارة المصرية القديم وبما شاهدوه من أثار وكنوز لا مثيل لها في العالم.