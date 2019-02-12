وزيرة السياحة تلتقي المستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

قامت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اليوم، بزيارة إلى محافظة الأقصر للقاء المستثمرين وأصحاب الفنادق والشركات والمنشآت السياحية بالمحافظة؛ لبحث أوضاع قطاع السياحة بالمحافظة ووضع خطة عمل خلال الفترة المقبلة للتغلب على المعوقات التي تواجه القطاع.

عُقد اللقاء بديوان عام المحافظة بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وعدد من قيادات المحافظة، وبمشاركة رئيس اتحاد الغرف السياحية المنتخب أحمد الوصيف، ورئيس غرفة شركات السياحة حسام الشاعر، ورئيس غرفة المنشآت الفندقية ماجد فوزي، وعدد من أعضاد الاتحاد، ومجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة، والمهندس ياسر فاروق مدير عام المشروعات بهيئة التنمية السياحية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من نواب البرلمان عن محافظة الأقصر.

وحسب بيان اليوم، أكدت الوزيرة دعم ومساندة الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية لقطاع السياحة في مصر باعتباره واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية بالدولة، مشددة على أهمية تضافر كافة الجهود، والتعاون بين جميع الأطراف على المستوى الحكومي والقطاع الخاص للنهوض بالقطاع، مشيرة الى التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة السياحة والوزارات والمحافظات المختلفة ومجلس النواب.

ونوهت المشاط، إلى أن الوزارة تولي السياحة الثقافية اهتماما خاصا، حيث إن هذا المنتج هو ما يميز مصر عن سائر الدول، مؤكدة أن مدينة الاقصر بآثارها الفريدة تجذب السائحين إليها من كافة أنحاء العالم، لافتة إلى التعاون القائم والمستمر مع وزارة الآثار، مؤكدة أهمية الاكتشافات الأثرية الجديدة التي تعيد الشغف حول مصر وتفتح شهية السائح لإعادة اكتشاف كنوز مصر.

وأكدت حرص الوزارة للترويج للسياحة الثقافية في المعارض الدولية، والمتحف المصري الكبير، مشيرة إلى قيام الوزارة بعمل أفلام مصورة عن الآثار المصرية لعرضها في المعارض الدولية للترويج لهذا المنتج السياحي الهام، موضحة أنه مع إطلاق الحملة الترويجية الجديدة سيتم الترويج لكل محافظة سياحية على حدة Branding by Destination.

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر بالوزيرة، معربا عن استعداد المحافظة الكامل للتعاون مع الوزارة خلال الفترة القادمة بما يساهم في زيادة حركة السياحة الوافدة للمحافظة.

واستمعت الوزيرة إلى مطالب المستثمرين وأصحاب الفنادق والشركات ومقترحاتهم والمشاكل التي تواجههم، وقد أثنى الحضور على جهود الوزارة خلال الفترة الماضية في العمل على العديد من الملفات مثل الضرائب العقارية، والانتهاء من انتخابات الاتحاد والغرف السياحية، وأشادوا بمرور فترة السدة الشتوية هذا العام بدون أية عوائق ملاحية تعرقل سير الفنادق العائمة بين أسوان والأقصر.

كما أشادوا بالطفرة التي يشهدها قطاع السياحة في ظل تعاون الوزارة مع القطاع الخاص خلال هذه الفترة، والذي يظهر بوجود الوزارة ورئيس الاتحاد ورؤساء الغرف السياحية والمحافظ في هذا اجتماع للاستماع إلى أهم المشكلات التي تواجه قطاع السياحة بالمحافظة.

واستعرض أصحاب الشركات والفنادق السياحية بالأقصر مطالبهم وبعض المشكلات التي تواجههم، وعرضوا بعض المقترحات لتطوير قطاع السياحة بالمحافظة وتنشيط السياحة الوافدة اليها، والتي تضمنت مقترح بتخصيص ستاند من وزارة السياحة لمحافظة الأقصر في المعارض السياحية الدولية، وإقامة كوبرى الكباش الثالث، وفتح الطريق الصحراوي الأقصر – أسوان أمام الأفواج السياحية، وازدواج طريق الأقصر- أبوسمبل، وزيادة عدد الحافلات السياحية بالأقصر، مشيرين إلى نقص العمالة المدربة في القطاع، وطالبوا بزيادة رحلات الطيران العارض إلى الأقصر، وضرورة تطوير المرسى السياحي بالأقصر ورفع كفاءته.

وتحدثت الوزيرة عن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضي لتطوير قطاع السياحة، لافتة إلى أن البرنامج يتضمن عدة محاور، منها رفع كفاءة المنشآت السياحية والفندقية، الى جانب الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته، مؤكدة أن البرنامج به خطة لتدريب كافة العاملين في قطاع السياحة بالمحافظات المختلفة ومنها محافظة الأقصر، وأن خطة التدريب تم وضعها بالتعاون مع الاتحاد والغرف بعد دراسة احتياجات المحافظات المختلفة.

وأكدت المشاط، أن العام الماضي شهد حل العديد من المشكلات التي كانت تواجه القطاع والتي تم حلها بشكل مؤسسي، وأن الفترة القادمة ستشهد انطلاقة حقيقية للقطاع، معربة عن سعادتها بإتمام نجاح انتخابات الغرف السياحية وخروجها بالشكل الذى يليق بقطاع السياحة كخطوة على الطريق الصحيح نحو الاصلاح التشريعي.

وحول المرسى السياحي أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن وزارة السياحة لديها مشروع لتطوير المرسى السياحي بالأقصر بالتعاون مع المحافظة، وأنه تم تخصيص مبلغ مالي له من صندوق السياحة وجارى العمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بذلك.

وتطرقت الوزيرة للحديث عن تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية التي يتم العمل عليها بالتعاون مع منظمة السياحية العالمية، مشيرة إلى أنه بعد الانتهاء من هذه المرحلة سيتم تدريب كافة المفتشين بقطاع الرقابة على الفنادق بالوزارة علي هذه المعايير الجديدة.

وتحدثت الوزيرة عن برنامج تحفيز الطيران الجديد الذى أطلقته الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران المدني للعمل به بداية من 1 نوفمبر الماضي وحتى 29 إبريل 2020 ، مشيرة إلى أن هذا البرنامج الجديد قائم على عدد من المعايير منها تمييز المحافظات التي تأثرت معدلات السياحة الوافدة إليها في الفترة الأخيرة ومنها محافظة الاقصر، وذلك لدفع مزيد من الحركة إليها مما سيكون له أكبر الاثر في تعظيم التنافسية السعرية لزيادة الحركة السياحية الوافدة الي مصر، مشيرة الى ان البرنامج بدأ يؤتى ثماره فى جذب سياح من بلدان مختلفة وفتح أسواق جديدة.

كما أشارت الوزيرة، إلى افتتاح مطار سفنكس والذي سيساهم في تشغيل مزيد من رحلات الطيران العارض الى المحافظات السياحية، واختتمت الوزيرة اللقاء بالتأكيد على أهمية عقد هذه الاجتماعات بالمحافظات بشكل دوري لمتابعة خطط العمل للنهوض بقطاع السياحة.