مكرم وهيكل وشخصيات عامة في عزاء زوجة حسب الله الكفراوي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني رجب:

استقبل المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الأسبق، مساء الثلاثاء، عزاء زوجته، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وكان في مقدمة الحضور الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء السابق، والكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والإعلامي عمرو الليثي، والفنان رشوان توفيق، وأسامة هيكل وزير الإعلام السابق ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي.

كما حضر العزاء: أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق، والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي.