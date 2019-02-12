وزراء سابقون يؤدون واجب العزاء في زوجة حسب الله الكفراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني رجب: استقبل المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الأسبق، مساء الثلاثاء، عزاء زوجته، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد. حضر العزاء: عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، وهشام الشريف وزير التنمية المحلية السابق، وعلي الصعيدي وزير الصناعة والكهرباء الأسبق، واللواء سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد. كذلك شارك في تقديم واجب العزاء إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق، والفنانة ياسمين الخيام.

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