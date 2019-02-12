بمشاركة 12 بنكًا.. "المركزي" يعلن إطلاق مبادرة "رواد النيل" الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلن البنك المركزي إطلاق المبادرة القومية "رواد النيل"، يوم الأحد المقبل، التي يمولها وينفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع البنوك والجامعات والعديد من الجهات المحلية والدولية، لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والناشئة.

يشهد فعاليات الإطلاق الرسمي للمبادرة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية، وعدد من الوزراء ورؤساء اللجان بمجلس النواب، وقيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي، ورؤساء الجامعات وكبرى المؤسسات الصناعية وشركات الاتصالات والتكنولوجيا بالسوق المصري.

وذكر البنك المركزي - في بيان اليوم الثلاثاء-، أن الفعاليات تتضمن توقيع بروتوكولي تعاون أحدهما بين البنك المركزي المصري ووزارة الشباب والرياضة، والآخر بين وزارة التخطيط "رواد 2030" ومبادرة "رواد النيل".

وأضاف أن مبادرة "رواد النيل" هي نتاج اتفاقية رعاية استراتيجية وقعها البنك المركزي المصري مع جامعة النيل الأهلية الرائدة استهدفت احتضان ورعاية ودعم الشباب المصري لتحويل أفكاره المتطورة إلى واقع عملي في مجالات تطوير ريادة الأعمال، وتسويق ونقل التكنولوجيا، والابتكار والتنافسية، بمشاركة 12 بنكا، كمرحلة أولى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الداعمة بالمنظومة الاقتصادية لخلق بيئة ملائمة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح المركزي أنه سيتم خلال العام الجاري إنشاء 30 مركزا لتطوير الأعمال تابعاً لمبادرة "رواد النيل" في 16 محافظة بمقار البنوك المشاركة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ومن المقرر زيادة عدد مراكز تطوير الأعمال تدريجيا خلال السنوات المقبل ، لتغطي كافة مناطق الجمهورية، حيث تمثل هذه المراكز النواة لتحقيق أهداف المبادرة التي تتضمن تبنى أفكار المشروعات الواعدة، وتقديم الدعم الفني والتقني، اللازم لها ورعايتها في جميع مراحلها حتى تتحول الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع، بالإضافة إلى تنمية قدرات رواد الأعمال ودعم استراتيجية تمكين المرأة اقتصاديًا، وتشجيع الصناعة المحلية والتكنولوجيا والتوسع في التطبيقات الرقمية لدعم القطاع الزراعي، بما يساعد على سد احتياجات السوق المصرية وزيادة فرص العمل.