"الصحة العالمية" تُهدي مصر 13 مليون قرص علاجي لـ"الديدان المعوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

انطلقت المرحلة الأولى للحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بمدارس المرحلة الابتدائية، تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للقضاء على الديدان المعوية.

وتستمر المرحلة الأولى في الفترة ما بين 12 و21 فبراير الحالي، على أن تبدأ المرحلة الثانية في باقي المحافظات بدءا من 19 مارس المقبل إلى 28 مارس 2019.

وبدأت فرق العمل الميداني، التابعة لقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، عملها في الثامنة من صباح اليوم بمختلف مدارس المرحلة الأولى من خلال المرور على الطلاب داخل الفصول لتلقي العلاج اللازم، لتستمر جولات فرق العمل الميدانية لمدة أسبوع، وتنتهي المرحلة الأولى يوم 21 فبراير الجاري، وتستهدف جميع طلاب المرحلة الابتدائية على مستوى محافظات المرحلة.

وقال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر: "إن الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية ما هي إلا استكمال لما تم بذله من مجهود حكومي بدعم من منظمة الصحة العالمية"، مضيفا أن "الحملة قد بدأت في العام الدراسي 2015 – 2016 في جميع مدارس مصر كخطوة يصاحبها خطوات مستمرة ومتراكمة من أجل الوصول إلى القضاء نهائيا على الديدان المعوية بين جميع الطلاب بمختلف المراحل الدراسية بالمدارس".

ومن الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية في مصر قامت بإهداء مصر حوالي 13 مليون قرص علاجي يتناوله طلاب المرحلة الابتدائية، في إطار حرص منظمة الصحة العالمية على الدعم المستمر للقطاع الطبي والصحي في مصر نحو مستقبل أفضل لأولادنا.

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