"حجب المواقع التي تبث المقاطع المنافية للآداب وقبول طعن ابنة القرضاوي".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

النائب العام يكلف الاتصالات بحجب المواقع التي تبث المقاطع المنافية للآداب

كلَّف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تبث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيلمية منافية للآداب.

وقالت النيابة، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إن القرار يأتي بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضيتين رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019.

السيطرة على حريق بمحل مواد بناء ومطعم بحدائق الأهرام

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع بمحل مواد بناء ومطعم كشري بمنطقة حدائق الأهرام.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، إخطارا من شرطة النجدة بانبعاث أدخنة كثيفة في محلين تجاريين بدائرة قسم شرطة الهرم.

"كنت بجرب سلاح الزبون".. مأمورية "نص الليل" كشفت لغز مقتل "سيدة أطفيح"

21 يوما من البحث والتحري لضباط مباحث فرقة شرق الجيزة بمشاركة وحدة مباحث أطفيح كللتها مأمورية "نص الليل" بالنجاح، بعد التوصل إلى المتهم بالتسبب في مقتل ربة منزل بالخطأ جراء تلقيها طلقًا ناريا أثناء مباشرتها أعمال الفلاحة.

في يناير الماضي، استيقظت "نجلاء" مبكرًا قاصدة أرضا زراعية ملك والدها بقرية الصالحية التابعة لمركز أطفيح جنوب الجيزة، لجني المحصول رفقة شقيقها، وفوجئ الأخير بسقوطها جثة هامدة عقب سماعه صوت إطلاق نار في ظروف غامضة.

حاول الأخ إنقاذ شقيقته بنقلها إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة، فأبلغ شرطة النجدة. وانتقلت قوة من قسم شرطة أطفيح بقيادة العميد خالد كامل، مأمور القسم، وتبين بالفحص أن الجثة لربة منزل تدعى "نجلاء. س. ع"، 40 سنة، عُثر عليها بقطعة أرض زراعية ملك والدها بقرية الصالحية، وبها عيار ناري بالظهر.

27 إبريل.. نظر طعن متهمين على سجنهما 10 سنوات في "أحداث التبين"

حددت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، جلسة 27 إبريل المقبل، لنظر أولى جلسات طعن متهمين اثنين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 10 سنوات فى قضية "أحداث قسم التبين" التى وقعت فى أغسطس 2013.

يُذكر أن محكمة النقض قضت فى شهر يوليو 2018 بقبول طعن 37 متهمًا آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن فى القضية ذاتها، وبإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم الأول.

بالأسماء.. "الوطينة للانتخابات" تعلن القائمة النهائية للمرشحين بدائرة أشمون

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الثلاثاء، القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب على مقعد دائرة أشمون بمحافظة المنوفية.

وأرفقت الهيئة اسم المرشح كاملًا، والشهرة، والانتماء السياسي والرمز الانتخابي لكل مرشح، فيما شملت القائمة 18 مرشحًا.

ومن المقرر أن تبدأ تصويت المصريين فى الخارج يومى 1 و2 مارس المقبل، وتجرى انتخابات الداخل يومى 10 و11 من نفس الشهر.

تأجيل محاكمة "مرسي" وآخرين في قضية "اقتحام السجون" لـ 19 فبراير

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و27 آخرين في القضية المعروفة بـ"اقتحام السجون"، لجلسة 19 فبراير، لاستكمال سماع شهادة اللواء عادل عزب مسئول ملف النشاط الإخواني بالأمن الوطني.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

افتتاح نفق النهضة تجريبيا

افتتحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الثلاثاء، نفق النهضة بشكل تجريبي بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزية بالتنسيق مع مسؤولي المحافظة.

ويساهم النفق في سيولة مرورية بشوارع الجامعة ومراد والنيل السياحي وكوبري الجامعة وميدان النهضة، ويمنع حدوث تكدسات مرورية.

مصدر بقسم الهرم: ميريهان حسين لم تصل بعد.. ولا توجد تعليمات بشأنها

قال مصدر أمني مسؤول بقسم الهرم، اليوم الثلاثاء، إن الفنانة الشابة ميريهان حسين، لم تصل ديوان القسم حتى الآن عقب انتهاء فترة عقوبتها بالحبس أسبوعين في القضية المتداولة إعلاميًا بقضية "كمين الهرم".

وأكد المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أنه لم ترد القسم أية اخطارات بشأن التحفظ عليها لدى وصولها قادمة من سجن القناطر الخيرية: "مافيش حاجة وصلت لنا من الوزارة بشأنها لحد دلوقتي"، حسب قوله.

كانت محكمة جنح مستأنف الهرم، قضت بحبس الفنانة ميريهان حسين، أسبوعين، بعد تقدمها استئناف على حكم حبسها سنتين ونصف، وكفالة 30 ألف جنيه، في اتهامها بالقيادة تحت تأثير سُكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته في كمين الهرم.

من بينهم ابنة "القرضاوي".. "النقض" تقبل طعون 219 إخوانيا لإدراجهم بالكيانات الإرهابية

قبلت محكمة النقض، برئاسة المستشار أسامة توفيق، الطعن المقدم من 219 متهما على قرار المحكمة الصادر في 24 يوليو 2017 بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

وأمرت المحكمة بإعادة نظر قرار إدراجهم من جديد، أمام دائرة جنايات جديدة.

أبرز المتهمين هم: محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسي، ومحمود حسين "أعضاء مكتب الارشاد " والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبدالغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبدالحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحي الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة ونجلة يوسف القرضاوي، وذلك في القضية رقم 316 لسنة 2017 التي تتضمن اتهامهم بارتكاب العديد من الوقائع أبرزها تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.

بلاغ للنائب العام لحظر النشر في قضية "الفيديوهات الجنسية": "تحتاج سرية تامة"

تقدم عمرو عبدالسلام المحامي، بطلب للنائب العام، لحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا بتسريب مقاطع الفيديوهات لبعض الفنانات والسيدات مع أحد المخرجين في مجال الوسط الفني.

وقال "عبدالسلام" في بلاغه رقم 2275 لسنة 2019: "تلاحظ تكثيف العديد من الصحف المقروءة والمواقع الإلكترونية، أخبارها حول هذه القضية وتناولها بالمخالفة للنظام العام والآداب العامة، بأن ضمنت أخبارها بصورٍ شخصيةٍ للمتهمات، وأسماءهن ومجال عملهن من أجل تحقيق أعلي نسبة مشاهدة، غير عابئين بمدى الأضرار البالغة التي قد تلحق بسمعة وأعراض عائلات المتهمات التي هي جزء لا يتجزأ من سمعة المجتمع المصري التي تكفلت كافة الشرائع السماوية والأديان والدساتير والقوانين بالحفاظ عليها وحرمة الخوض فيها".