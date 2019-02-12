"شهد" انتحرت بإيشارب داخل غرفتها بالصف.. والأهالي: "عندها ملحق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

عثرت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الثلاثاء، على جثة طالبة مشنوقة داخل منزلها بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقى اللواء محمود شوقي، مدير قطاع شرق الجيزة إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على طالبة مشنوقة بمنزل بقرية عرب العبايدة التابعة لمركز الصف.

وكشفت المعاينة الأولية أن الجثة لطالبة بالمرحلة الإعدادية تدعى "شهد. ح"، 14 سنة، ترتدي ملابسها كاملة، أقدمت على الانتحار مستخدمة "إيشارب" مثبتًا بجنش مروحة السقف.

واستمع رجال المباحث لأقوال أسرتها للوقوف على ملابسات الوفاة؛ إذ أرجعت التحريات انتحار الطالبة بسبب أزمة نفسية لفشلها في الدراسة، الأمر نفسه أكده بعض الأهالي بقولهم: "عندها ملحق".

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.