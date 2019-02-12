انضباط بالشوارع ويقظة أمنية.. مرور الجيزة في 72 ساعة (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"الانضباط المروري ولاغيره" شعار رفعه ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، لفرض الانضباط المروري في الشوارع والميادين والعمل على تحقيق أعلى معدل للسيولة المرورية.

لم تتوقف حملات المرور على مدار الساعة، إذ شملت مختلف مراكز المحافظة، وأسفرت خال الـ72 ساعة الماضية بقيادة اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن ضبط ٨٣ دراجة نارية "توك توك" مخالفة لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحظر سير التوك توك في الشوارع الرئيسية، وتحرير 73 مخالفة في مجال الرقابة على سيارات السرفيس، وسحب ٨٤ رخصة لأسباب متنوعة.

ومن خلال التواجد الميدانى الفعال لضباط وقيادات الإدارة العامة لمرور الجيزة، تم إعادة 7 سيارات ودراجتين نارتين مُبلغ بسرقتها، وضبط 3 قضايا حيازة مواد مخدرة، وضبط 5 هاربين من أحكام قضائية، وإحباط 6 وقائع تزوير تراخيص.

كما تم ضبط 5 حالات سرقات متنوعة بالشارع ما بين سرقة هاتف محمول ومتعلقات من داخل سيارة، وضبط تمثال يشتبه في أثريته، وقضية انتحال صفة أمين شرطة وأخرى للنصب على السائقين.



