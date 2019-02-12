أخبار مصر | نص قرار النائب العام بحجب المواقع التي تبث مقاطع منافية للآداب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نص قرار النائب العام بحجب المواقع التي تبث مقاطع منافية للآداب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تبث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيلمية منافية للآداب. وجاء في بيان النائب العام، ضرورة إخطار النيابة العامة بالمواقع التى تخالف هذا القرار وذلك، وفقا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضيتين رقمي 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.

قامت النيابة العامة، بمواجهة الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج بالفيديو الإباحي الأخير وذلك عقب تفريغه. Advertisements كان قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر قد قرر امس تجديد حبسهما ١٥ يوما علي ذمة التحقيق لاتهامها بالظهور في الفيديو الإباحي الذي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بصحبة مخرج شهير. والتحفت المتهمتان طرحة سوداء وقامتا بتغطية وجهيهما بها، وسط تشديدات امنية مكثفة ومنع الصحفيين من التصوير والتغطية. وكشفت التحقيقات الأولية أن الفنانتين اتهمتا مخرجا شهيرا ظهر معهما في الفيديو، بالتغرير بهما، وأنه صور مقطع الفيديو بقصد ابتزازهما، واعترفت المتهمتان، بأن الفيديو كان أثناء ممارسة العلاقة الحميمية مع المخرج المعروف، موضحتين أنه طلب منهما ممارسة الشذوذ أمامه.

Advertisements