أخبار مصر | وزيرة التضامن توجه بزيارة دار الهدايا بالإسكندرية للتأكد من وجود حالة وفاة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن توجه بزيارة دار الهدايا بالإسكندرية للتأكد من وجود حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، علاء عبد العاطي معاون الوزيرة للرعاية الاجتماعية بالذهاب في زيارة مفاجئة إلى دار الهدايا بالإسكندرية بعد زيارتها لها بيوم واحد فقط، بناءً على ما ورد لوزارة التضامن الاجتماعي من رسالة على صفحة الوزارة على موقع فيسبوك بشأن وجود مخالفات داخل دار الهدايا بالإسكندرية وحالة وفاة أخفتها إدارة الدار.

ووصل معاون الوزيرة إلى دار الهدايا صباح اليوم، وتفقد جميع الأقسام بالدار وعقد جلسات فردية مع النزلاء والنزيلات للتأكد من وجود أي قصور داخل الدار، وأكد النزلاء أن آخر حالة وفاة كانت في دار السيدات لسيدة توفت في ٢٥ يناير الماضي وفاة طبيعية ولا يوجد وفيات خلال اليومين الماضيين.

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كما أكدوا في دار الرجال، أن آخر حالة وفاة لرجل كانت بتاريخ ٣ يناير الماضي وكانت حالة وفاة طبيعية أيضا، ويتميز المكان بالنظافة الشديدة ومستوى رعاية صحية ممتاز للنزلاء وهو ما لمسه من شهادات النزلاء أنفسهم.

وكانت زارت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدار ضمن جولتها المفاجئة بالإسكندرية؛ حيث شاهدت التطوير الذي تم في الدار والذي بدأ منذ العام الماضي وتم إسناد الدار إلى جمعية أعمال مطلع العام الماضي لتقوم بعملية التطوير وتضمنت أعمال التطوير، تطوير للمبانى وصيانتها وتجديد وصيانة كافة المباني بقيمة 3 مليون جنيه تم التبرع بها من جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وتوفير مليون جنيه لزيادة القدرة الاستيعابية للدار.

وتسع الدار - التي تنقسم إلى جزئين رجال وسيدات- إلى ١٥٠ شخص ويقيم بها حاليا ١٣٥، وتجولت والي داخل الدار وتحدثت مع النزلاء ومدى رضاهم عن الإقامة في الدار ورأيهم في مستوى الخدمة المقدمة لهم، كما تجولت أيضا داخل دار السيدات وتحدثت معهن عن آرائهن ومدى رضائهن عن الخدمة المقدمة لهن.