مصر | مستخدمة "المروحة".. انتحار طالبة بالصف الثاني الإعدادي في الصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستخدمة "المروحة".. انتحار طالبة بالصف الثاني الإعدادي في الصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدمت طالبة بالصف الثاني الإعدادي على الانتحار، بشنق نفسها، لمروره بأزمة نفسية، خلال الفترة الأخيرة، بمركز الصف وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقي الرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة الصف، بلاغا من الأهالي، بانتحار "شهد. م"، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، 14 سنة، عن طريق شنق نفسها، داخل حجرتها، بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شرق الجيزة، والمقدم تامر عبدالعزيز وكيل فرقة شرق الجيزة، وتبين أن المتوفاة قامت بشنق نفسها عن طريق، ربط ايشارب بمروحة السقف الخاصة بحجرتها.

وبفحص الجثة تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بجسدها سوي حز واحمرار حول رقبتها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

"وسيط في العلاقة الحرام".. سقوط شبكة دعارة يديرها موظف بشركة سيارات بالهرم

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كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل القبض على شاب يعمل بإحدى شركات السيارات، وفتاتين، لاتهامهن بممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي، بمنطقة هضبة الأهرام، دائرة قسم شرطة الهرم.

وأوضحت التحقيقات أن الشاب يعمل بإحدى شركات السيارات، ويعمل كوسيط بين راغبي المتعة الحرام من الرجال أصحاب الجنسيات العربية، والفتيات ممارسي الرذيلة بمقابل مادي، ويتقاضي مبلغ مالي من الطرفين.

كان تمكن ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن الجيزة، برئاسة العميد طارق حمزة مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، من القبض على شاب يعمل بإحدى شركات السيارات، وفتاتين حال استقلالهم سيارة ملاكي خاصة بالأول، بمنطقة هضبة الأهرام، دائرة قسم شرطة الهرم.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، مفاده أنه حال مرور العقيد محمد سعيد المتولي وكيل إدارة مباحث الآداب بمديرية أمن الجيزة، والقوة المرافقة له، بمنطقة هضبة الأهرام، تم الاشتباه في سيارة يستقلها شاب وفتاتين، وتبين أن الأول يعمل بإحدى شركات السيارات، وكان يصطحب الفتاتين لتوصيلهما لاثنين من العرب راغبي المتعة الحرام، لممارسة الرذيلة، مقابل مبلغ مالي يتقاضاه من الطرفين، وبمواجهة الفتاتين أيدا أقواله، وأن إحداهن تقاضت 1500 جنيه مصري، والأخرى 1000 جنيه مصري، مقابل ممارسة الرذيلة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بإخلاء سبيل المتهمين.