شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: 202 ألف أدّوا العمرة.. ولجنة لـ«الحج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن 202 ألف معتمر مصرى أدوا مناسك العمرة، فيما تم إصدار 220 ألف تأشيرة عمرة حتى الآن، موضحا أن هناك توازنا فى أسعار برامج العمرة داخل السوق المصرية خلال الموسم الجارى، مقارنة بأسعار الموسم الماضى، مشيرا إلى أن موافقة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، على فتح باب العمرة على مدار العام كانت هى السبب فى التوازن السعرى.

وأضاف «شيحة»، لـ«المصرى اليوم»، أن أسعار برامج العمرة فى رمضان تحظى ببعض التغيير، نتيجة لأنه موسم الذروة، معلنا أن نسبة الزيادة فى أسعار برامج عمرة رمضان تختلف باختلاف مستوى برنامج الرحلة. وتابع أن الاستعداد لموسم الحج السياحى بدأ مبكرا هذا العام، كاشفا عن تشكيل لجنة من المقرر أن تتجه إلى المملكة العربية السعودية قريبا لمناقشة الترتيبات المتعلقة بالحج، حيث يتم خلال الاجتماعات المشتركة مناقشة أعمال الطوافة، ومعالجة السلبيات التى وقعت خلال الموسم السابق واستبدال المطوف الذى ارتكب مخلفات بآخر، مؤكدا أن الجانبين المصرى والسعودى يسعيان لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

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فى سياق متصل، تواصل غرفة شركات السياحة جهودها الهادفة لإنجاح موسم الحج السياحى هذا العام، وتتابع الغرفة على مدار الساعة مع كافة شركات السياحة، لحل أى مشكلة تواجه تقدم المواطنين لحجز فرصة الحج، كما يتم التنسيق على أعلى مستوى مع قطاع الشركات بالوزارة، برئاسة مجدى شلبى، وكيل أول الوزارة، فى إطار منظومة من التعاون المشترك لخدمة ضيوف الرحمن، وطالبت الغرفة، المواطنين الراغبين فى أداء الحج، بسرعة التوجه إلى شركات السياحة وفروعها لحجز فرصة مع الحج السياحى.

وأكد باسل السيسى، نائب رئيس الغرفة، أن الحج السياحى يتميز بتنوع البرامج التى تناسب كافة المستويات، مشيرا إلى اهتمام السياحة بالحج البرى الذى يقتصر تنظيمه على شركات السياحة دون غيرها بجانب الحج الاقتصادى، حيث يتميزان بانخفاض الأسعار وجودة الخدمات وارتفاع فرص الفوز بالقرعة، حيث تم تخصيص 24 ألف تأشيرة لكل من البرى والاقتصادى، أى حوالى 70% من تأشيرات الحج السياحى، مشيرا إلى وضع ضوابط خاصة تضمن تقديم خدمات متميزة للحج البرى والاقتصادى طوال أداء مشاعر الحج وحتى عودة الحجاج.

وقال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، إن الضوابط راعت تلبية كافة الشرائح المجتمعية، والتى تمثلت فى أكثر من مستوى، وتم إعطاء الجانب الأكبر من التأشيرات للمستوى الاقتصادى والبرى مراعاة لمحدودى الدخل والطلب المتزايد من هذه الشريحة، ناصحا الراغبين بسرعة التقدم للحج السياحى واختيار ما يناسبهم من البرامج المتعددة لدى الشركات، لافتا إلى أن الحجز سيكون لبرنامج واحد فقط، والذى ستجرى على أساسه القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين، مشيرًا إلى أن باب قبول طلبات الحج سيغلق يوم 17 مارس المقبل، على أن تجرى القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين 27 مارس.

وأوضح علاء الغمرى، عضو لجنة السياحة الدينية، أن أكثر من 2000 شركة سياحية تواصل تلقى جوازات سفر الراغبين فى أداء الحج حتى 17 مارس المقبل، تمهيدا لإجراء القرعة الإلكترونية واختيار الفائزين، وعددهم 36 ألف حاج، مشيرا إلى أنه تسهيلا على المواطنين يتم التقديم للحج السياحى بجواز السفر أو بطاقة الرقم القومى، على أن يستكمل الفائزون بالقرعة إجراءاتهم، مشيرا إلى أن الشركات تتسابق فى تقديم تسهيلات للمواطنين للحجز بجانب اتخاذ كل ما يضمن حقوقهم.